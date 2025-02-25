https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/bakanlik-duyurdu-ilyas-salmanin-oyuna-geldik-filmi-yasaklandi-1093982103.html

Bakanlık duyurdu: İlyas Salman'ın 'Oy'una Geldik' filmi yasaklandı

Bakanlık duyurdu: İlyas Salman'ın 'Oy'una Geldik' filmi yasaklandı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı Oy'una Geldik filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı. Filmin yönetmeni Kazım Öz, vizyon... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlyas Salman'ın Oy'una Geldik filmine yasak getirildiğini duyurdu.İlyas Salman’ın başrolünde oynadığı ve Kazım Öz’ün yönetmenliğini üstlendiği Oy'una Geldik filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı. 'Her devrin bir zübüğü vardır' sloganıyla duyurulan ve Tunceli-Ovacık’ta çekilen film, vizyon tarihinden 45 gün önce gerekli izinler için başvuruda bulunmasına rağmen gösterim belgesi alamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının oy birliğiyle uygun görülmediğini açıkladı.Oy'una Geldik filmi konusu nedir?Türkiye'deki belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini ve rant kavgalarını mizahi bir dille ele alan Oy'una Geldik filminde usta oyuncu İlyas Salman'da yer aldı. Yapımda, halkın çoğunluğunun sol görüşlü olduğu Ovacık kasabasında, sol partilerin ortak bir adayda uzlaşamaması sonucu, sağ görüşlü aday Hıdır Diri belediye başkanı seçilir. Beş yıl boyunca ilçeyi yöneten Hıdır Diri, koltuğunu korumak için her türlü yönteme başvurur; bu süreçte, rakip olmasın diye aşırı sol görüşlü yeğeni Şilan'ı hapse attırmaktan bile çekinmez.

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