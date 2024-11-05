https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ilyas-salman-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-talebi-1090056333.html

İlyas Salman hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

İlyas Salman hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Sputnik Türkiye

Sanatçı İlyas Salman’ın "Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Salman’ın "Cumhurbaşkanına alenen... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T16:09+0300

2024-11-05T16:09+0300

2024-11-05T16:10+0300

türkiye

ilyas salman

hakaret

cumhurbaşkanına hakaret

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Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.Mütalaa açıklandıDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.4 yıl 8 aya kadar hapis talebiAçıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman’ın cezalandırılmasını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ilyas-salman-oldu-iddiasina-yanit-verdi-ben-yasiyorum-narini-bulun-1087515654.html

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