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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına Bakan Şimşek'ten değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına Bakan Şimşek'ten değerlendirme
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapısal reform yol haritasıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T00:53+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını anımsattı. Erdoğan'ın açıklamasını değerlendiren Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, ekonomi
recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına Bakan Şimşek'ten değerlendirme

00:53 24.02.2025
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapısal reform yol haritasıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını anımsattı. Erdoğan'ın açıklamasını değerlendiren Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız."
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