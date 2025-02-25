Babalık davasında son nokta, oğlu olduğu kesinleşti: Mahkeme Hacı Sabancı için kararını verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2000 model ve daha eski araçları kapsayan "hurda teşviki yasa" teklifi piyasada karaborsa oluşturdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Denetimli serbestlik kuralları değişiyor mu?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Genç işçi ölümleri ve çocuk istismarı: Türkiye'nin yüzleşmesi gereken acı gerçekler
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek oyunlar.
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı uyardı: ‘Fanatizm, şiddet odaklı duygu ve düşünceleri yaygınlaştırabiliyor’
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR HABERLERİ
Son Gelişmeler
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
FUTBOL SAATİ DERBİ ÖZEL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu
17:36
101 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Maydonoz Döner'e FETÖ soruşturması
19:17
72 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere "yakınlaşma" ve "hijyen" uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bir FETÖ operasyonunun anatomisi
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
‘Kısmı Af’ hazırlığının asıl sebebi ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Hem evlenen hem boşanan çiftlerin sayısı arttı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek sokak oyunları.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti Kongresi'nin detayları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
17:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
18:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/babalik-davasinda-son-nokta-oglu-oldugu-kesinlesti-mahkeme-haci-sabanci-icin-kararini-verdi-1093970033.html
Babalık davasında son nokta, oğlu olduğu kesinleşti: Mahkeme Hacı Sabancı için kararını verdi
Babalık davasında son nokta, oğlu olduğu kesinleşti: Mahkeme Hacı Sabancı için kararını verdi
Sputnik Türkiye
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, babalık davası ile gündemde. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Sabancı olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi, babalığı... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T15:19+0300
2025-02-25T15:19+0300
türki̇ye
hacı sabancı
dna
mahkeme
babalık davası
i̇stanbul
aile mahkemesi
adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/57/1041655759_0:150:1200:826_1920x0_80_0_0_fa4a381075275b336062046be90d42fc.jpg
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, açılan babalık davası ile gündeme oturdu. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi, iddiayı doğruladı. Mahkeme, DNA testi sonucunda çocuğun Sabancı’nın oğlu olduğunu kesinleştirdi ve davayı kabul etti.DNA testi babalığı yüzde 99.99 doğruladıBabalık davası kapsamında yapılan DNA testi, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu yüzde 99.99 oranında doğruladı.A haber'in haberine göre, 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, F.D. DNA raporunu sunarak davanın kabulünü talep etti.Sabancı’nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu’ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli değil, %99,99 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.Mahkemeden kararİstanbul 16. Aile Mahkemesi, tarafların savunmalarını dinledikten sonra babalık davasının kabulüne karar verdi.Mahkeme, Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunu resmi olarak tescilledi.Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Nazlı Kayı ile evlenmiş ve çift, 15 Ağustos 2023’te Arzu Alara adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.Babalık davası, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin gündemine bomba gibi düştü. Ancak mahkeme kararıyla Sabancı’nın bir oğlu olduğu kesinleşmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/mujde-ar-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1093964424.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/57/1041655759_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4694397517b464378d2a43509b847128.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hacı sabancı , dna, mahkeme, babalık davası, i̇stanbul, aile mahkemesi, adli tıp kurumu
hacı sabancı , dna, mahkeme, babalık davası, i̇stanbul, aile mahkemesi, adli tıp kurumu

Babalık davasında son nokta, oğlu olduğu kesinleşti: Mahkeme Hacı Sabancı için kararını verdi

15:19 25.02.2025
© Hacı Sabancı / InstagramHacı Sabancı
Hacı Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© Hacı Sabancı / Instagram
Abone ol
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, babalık davası ile gündemde. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Sabancı olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi, babalığı %99,99 doğruladı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davayı kabul ederek, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu tescilledi.
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, açılan babalık davası ile gündeme oturdu. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi, iddiayı doğruladı. Mahkeme, DNA testi sonucunda çocuğun Sabancı’nın oğlu olduğunu kesinleştirdi ve davayı kabul etti.

DNA testi babalığı yüzde 99.99 doğruladı

Babalık davası kapsamında yapılan DNA testi, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu yüzde 99.99 oranında doğruladı.
A haber'in haberine göre, 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, F.D. DNA raporunu sunarak davanın kabulünü talep etti.
Sabancı’nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu’ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli değil, %99,99 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.

Mahkemeden karar

İstanbul 16. Aile Mahkemesi, tarafların savunmalarını dinledikten sonra babalık davasının kabulüne karar verdi.
Mahkeme, Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunu resmi olarak tescilledi.
Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Nazlı Kayı ile evlenmiş ve çift, 15 Ağustos 2023’te Arzu Alara adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
Babalık davası, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin gündemine bomba gibi düştü. Ancak mahkeme kararıyla Sabancı’nın bir oğlu olduğu kesinleşmiş oldu.
Müjde Ar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
YAŞAM
Müjde Ar trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama
12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала