https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/babalik-davasinda-son-nokta-oglu-oldugu-kesinlesti-mahkeme-haci-sabanci-icin-kararini-verdi-1093970033.html
Babalık davasında son nokta, oğlu olduğu kesinleşti: Mahkeme Hacı Sabancı için kararını verdi
Babalık davasında son nokta, oğlu olduğu kesinleşti: Mahkeme Hacı Sabancı için kararını verdi
Sputnik Türkiye
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, babalık davası ile gündemde. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Sabancı olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi, babalığı... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T15:19+0300
2025-02-25T15:19+0300
2025-02-25T15:19+0300
türki̇ye
hacı sabancı
dna
mahkeme
babalık davası
i̇stanbul
aile mahkemesi
adli tıp kurumu
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Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, açılan babalık davası ile gündeme oturdu. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi, iddiayı doğruladı. Mahkeme, DNA testi sonucunda çocuğun Sabancı’nın oğlu olduğunu kesinleştirdi ve davayı kabul etti.DNA testi babalığı yüzde 99.99 doğruladıBabalık davası kapsamında yapılan DNA testi, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu yüzde 99.99 oranında doğruladı.A haber'in haberine göre, 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, F.D. DNA raporunu sunarak davanın kabulünü talep etti.Sabancı’nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu’ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli değil, %99,99 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.Mahkemeden kararİstanbul 16. Aile Mahkemesi, tarafların savunmalarını dinledikten sonra babalık davasının kabulüne karar verdi.Mahkeme, Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunu resmi olarak tescilledi.Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Nazlı Kayı ile evlenmiş ve çift, 15 Ağustos 2023’te Arzu Alara adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.Babalık davası, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin gündemine bomba gibi düştü. Ancak mahkeme kararıyla Sabancı’nın bir oğlu olduğu kesinleşmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/mujde-ar-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1093964424.html
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hacı sabancı , dna, mahkeme, babalık davası, i̇stanbul, aile mahkemesi, adli tıp kurumu
hacı sabancı , dna, mahkeme, babalık davası, i̇stanbul, aile mahkemesi, adli tıp kurumu
Babalık davasında son nokta, oğlu olduğu kesinleşti: Mahkeme Hacı Sabancı için kararını verdi
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, babalık davası ile gündemde. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Sabancı olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi, babalığı %99,99 doğruladı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davayı kabul ederek, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu tescilledi.
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, açılan babalık davası ile gündeme oturdu. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi, iddiayı doğruladı. Mahkeme, DNA testi sonucunda çocuğun Sabancı’nın oğlu olduğunu kesinleştirdi ve davayı kabul etti.
DNA testi babalığı yüzde 99.99 doğruladı
Babalık davası kapsamında yapılan DNA testi, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu yüzde 99.99 oranında doğruladı.
A haber'in haberine göre, 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, F.D. DNA raporunu sunarak davanın kabulünü talep etti.
Sabancı’nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu’ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli değil, %99,99 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, tarafların savunmalarını dinledikten sonra babalık davasının kabulüne karar verdi.
Mahkeme, Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunu resmi olarak tescilledi.
Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Nazlı Kayı ile evlenmiş ve çift, 15 Ağustos 2023’te Arzu Alara adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
Babalık davası, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin gündemine bomba gibi düştü. Ancak mahkeme kararıyla Sabancı’nın bir oğlu olduğu kesinleşmiş oldu.