https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/arastirma-komisyonu-78-kisiye-mezar-olan-grand-kartal-oteli-inceleyecek-1093979577.html

Araştırma Komisyonu, 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i inceleyecek

Araştırma Komisyonu, 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i inceleyecek

Sputnik Türkiye

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, cuma günü Grand Kartal Otel'de komisyon olarak incelemelerde... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T18:17+0300

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de 28 Şubat Cuma günü incelemelerde bulunacaklarını açıkladı. Komisyon toplantısında iki haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Altınok, "Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız." dedi. Yaşananların acı olduğunu vurgulayan Altınok, benzer olayların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği konusunda çalışacaklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/kartalkayadaki-yangin-faciasinin-on-raporu-tamamlandi-denetleme-yetkisi-il-ozel-idaresinde-1093604997.html

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