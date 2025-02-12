https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/kartalkayadaki-yangin-faciasinin-on-raporu-tamamlandi-denetleme-yetkisi-il-ozel-idaresinde-1093604997.html

Kartalkaya'daki yangın faciasının ön raporu tamamlandı: 'Denetleme yetkisi İl Özel İdaresi'nde'

Kartalkaya'daki yangın faciasının ön raporu tamamlandı: 'Denetleme yetkisi İl Özel İdaresi'nde'

Sputnik Türkiye

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili ön rapor tamamlandı. Raporda, tesisi denetleme yetkisinin Bolu İl Özel... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T15:56+0300

2025-02-12T15:56+0300

2025-02-12T15:56+0300

türkiye

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Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili ön rapor tamamlandı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hazırlanan raporda, tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde bulunduğu belirtildi. Raporda, denetimlerde itfaiyenin herhangi yangın güvenliği önleminin denetlenmediği vurgulanırken, İl Özel İdaresi tarafından otelde beş kez denetim yapıldığı kaydedildi. Beş kez denetim yapıldıBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili mülkiye müfettişleri ön raporunu tamamladı. CNN Türk'ün haberine göre, ön raporda tesisin denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde bulunduğu belirtildi. Tesiste daha önce farklı tarihlerde 3 kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu itfaiye raporu ve Kültür Turizm Bakanlığı raporunda ruhsat dosyasının parçası niteliği taşıdığı bir kez daha vurgulandı. Ruhsat tarihine özellikle bakıldığında Bolu İl Özel İdaresi'nin 2011 ve 2024 tarihleri arasında 5 kez denetim yaptığı özellikle bu raporda anlatıldı.İtfaiye yangın güvenliği önlemlerini denetlemediDenetimlerde itfaiyenin yeniden inceleme yaparak herhangi yangın güvenliği önleminin denetlenmediği, itfaiyenin yeniden inceleme yaparak rapor hazırlaması ve bu raporun denetim dosyasına konulması konusunda da adım atılmadığı bir kez ön inceleme raporunda vurgulandı.Raporda denetimin ilişkin eksiklerin de zamanında tespit edilmesi için gerekli kararların alınmadığı ve asgari özenin gösterilmediği gerekçesiyle özellikle Bolu İl Özel İdaresi tarafından da bu noktada da hukuki sorumlulukların olduğu bir kez daha belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-yerlikayadan-kartalkaya-aciklamasi-mufettis-raporlari-teslim-edildi-1093353945.html

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