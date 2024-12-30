https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kocaelideki-dogalgaz-patlamasina-iliskin-aciklama-izinsiz-kazi-hatta-hasar-verildi--1092159727.html

Kocaeli'deki doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama: 'İzinsiz kazı hatta hasar verdi'

Kocaeli'deki doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama: 'İzinsiz kazı hatta hasar verdi'

Sputnik Türkiye

Kocaeli'deki doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, özel bir şirketin izinsiz... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T02:48+0300

2024-12-30T02:48+0300

2024-12-30T02:50+0300

türkiye

doğalgaz

doğalgaz patlaması

kocaeli

darıca

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'deki patlamayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Şatıroğlu, Cumartesi günü 13.35'te özel bir şirketin izinsiz yaptığı kazı sonucu Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde doğalgaz dağıtım şirketine ait çelik hattın hasar aldığını belirterek, bunun sonucu olarak Darıca ve Gebze'nin bazı mahallelerinde doğalgaz kesintisi yaşandığını söyledi.Şatıroğlu Gebze'nin 3 mahallesinde 2 bin 208 kullanıcı ile Darıca'da 14 mahallede 59 bin 844 kullanıcının doğal gaz kesintisinden etkilendiğini aktardı ve şu açıklamayı yaptı:Bir gazetecinin "doğalgaz arz çalışmasının ne kadar süreceğine" ilişkin sorusu üzerine Şatıroğlu, doğalgaz kesintisinin elektrik ve su kesintisine benzemediğini vurgulayarak, bütün binaların teker teker gezilerek güvenli şekilde gaz verilmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/dogalgaz-patlamasi-sonrasi-daricada-okullar-tatil-edildi-1092155881.html

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