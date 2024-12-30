https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kocaelideki-dogalgaz-patlamasina-iliskin-aciklama-izinsiz-kazi-hatta-hasar-verildi--1092159727.html
Kocaeli'deki doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama: 'İzinsiz kazı hatta hasar verdi'
Kocaeli'deki doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama: 'İzinsiz kazı hatta hasar verdi'
Sputnik Türkiye
Kocaeli'deki doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, özel bir şirketin izinsiz... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-30T02:48+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'deki patlamayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Şatıroğlu, Cumartesi günü 13.35'te özel bir şirketin izinsiz yaptığı kazı sonucu Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde doğalgaz dağıtım şirketine ait çelik hattın hasar aldığını belirterek, bunun sonucu olarak Darıca ve Gebze'nin bazı mahallelerinde doğalgaz kesintisi yaşandığını söyledi.Şatıroğlu Gebze'nin 3 mahallesinde 2 bin 208 kullanıcı ile Darıca'da 14 mahallede 59 bin 844 kullanıcının doğal gaz kesintisinden etkilendiğini aktardı ve şu açıklamayı yaptı:Bir gazetecinin "doğalgaz arz çalışmasının ne kadar süreceğine" ilişkin sorusu üzerine Şatıroğlu, doğalgaz kesintisinin elektrik ve su kesintisine benzemediğini vurgulayarak, bütün binaların teker teker gezilerek güvenli şekilde gaz verilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/dogalgaz-patlamasi-sonrasi-daricada-okullar-tatil-edildi-1092155881.html
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Kocaeli'deki doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama: 'İzinsiz kazı hatta hasar verdi'
02:48 30.12.2024 (güncellendi: 02:50 30.12.2024)
Kocaeli'deki doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, özel bir şirketin izinsiz yaptığı kazı sebebiyle Bayramoğlu Mahallesi'nde doğalgaz dağıtım şirketine ait çelik hatta hasar verildiğini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'deki patlamayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Şatıroğlu, Cumartesi günü 13.35'te özel bir şirketin izinsiz yaptığı kazı sonucu Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde doğalgaz dağıtım şirketine ait çelik hattın hasar aldığını belirterek, bunun sonucu olarak Darıca ve Gebze'nin bazı mahallelerinde doğalgaz kesintisi yaşandığını söyledi.
Şatıroğlu Gebze'nin 3 mahallesinde 2 bin 208 kullanıcı ile Darıca'da 14 mahallede 59 bin 844 kullanıcının doğal gaz kesintisinden etkilendiğini aktardı ve şu açıklamayı yaptı:
"Bunlardan Gebze ilçesindeki 3 mahallemizde gazı kesilen konutlara bugün itibarıyla gaz arzı sağlanmıştır. Yani Gebze ilçemizde an itibarıyla doğal gaz kullanmayan bir mahallemiz, kullanıcımız bulunmamaktadır. An itibarıyla da Darıca ilçemizde 1020 konuta doğal gaz arzı sağlamış bulunmaktadır. Şu anda kriz merkezindeyiz. Gerek Belediye Başkanımız gerek Valimiz gerek Darıca Belediye Başkanımız gerek şirket yetkilileriyle buradayız. Dağıtım şirketinin 25 teknik ekibine ilave olarak civar illerden buraya destek amacıyla 16 ekip daha yönlendirilmiştir ve tüm ekipler 24 saat aralıksız çalışarak vatandaşa gaz arzı sağlayacaklardır."
Bir gazetecinin "doğalgaz arz çalışmasının ne kadar süreceğine" ilişkin sorusu üzerine Şatıroğlu, doğalgaz kesintisinin elektrik ve su kesintisine benzemediğini vurgulayarak, bütün binaların teker teker gezilerek güvenli şekilde gaz verilmesi gerektiğini vurguladı.