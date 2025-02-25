https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/abdde-ici-puslu-ucak-kalktigi-gibi-havalimanina-dondu-1093952401.html
ABD'de 'içi puslu' uçak: Kalktığı gibi havalimanına döndü
ABD'de 'içi puslu' uçak: Kalktığı gibi havalimanına döndü
Sputnik Türkiye
ABD'den kalkan bir uçağın içinde sebebi bilinmeyen duman oluşması sebebiyle havalimanına acil dönüş gerçekleştirildi. Yetkililerce soruşturma sürüyor. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T03:33+0300
2025-02-25T03:33+0300
2025-02-25T03:36+0300
dünya
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
uçak
uçak seferi
havalimanı
sis
duman
pus
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı, kalkmasının ardından uçak içerisinde 'sis veya pus' benzeri bir olay yaşanmasıyla havalimanına acil dönüş gerçekleştirdi.ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, uçakta 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunuyordu. Açıklamada, yolcuların iniş sonrası ise kaydırak aracılığıyla uçağı terk ettikleri bildirilirken, FAA yetkilileri tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/american-airlines-ucaginda-bomba-ihbari-ucak--hazar-denizi-uzeriyken-romaya-inis-yapti-1093910591.html
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abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak, uçak seferi, havalimanı, sis, duman, pus
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak, uçak seferi, havalimanı, sis, duman, pus
ABD'de 'içi puslu' uçak: Kalktığı gibi havalimanına döndü
03:33 25.02.2025 (güncellendi: 03:36 25.02.2025)
ABD'den kalkan bir uçağın içinde sebebi bilinmeyen duman oluşması sebebiyle havalimanına acil dönüş gerçekleştirildi. Yetkililerce soruşturma sürüyor.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı, kalkmasının ardından uçak içerisinde 'sis veya pus' benzeri bir olay yaşanmasıyla havalimanına acil dönüş gerçekleştirdi.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, uçakta 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunuyordu. Açıklamada, yolcuların iniş sonrası ise kaydırak aracılığıyla uçağı terk ettikleri bildirilirken, FAA yetkilileri tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.