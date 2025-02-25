https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/abdde-ici-puslu-ucak-kalktigi-gibi-havalimanina-dondu-1093952401.html

ABD'de 'içi puslu' uçak: Kalktığı gibi havalimanına döndü

ABD'de 'içi puslu' uçak: Kalktığı gibi havalimanına döndü

Sputnik Türkiye

ABD'den kalkan bir uçağın içinde sebebi bilinmeyen duman oluşması sebebiyle havalimanına acil dönüş gerçekleştirildi. Yetkililerce soruşturma sürüyor. 25.02.2025, Sputnik Türkiye

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abd federal havacılık i̇daresi (faa)

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uçak seferi

havalimanı

sis

duman

pus

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ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir yolcu uçağı, kalkmasının ardından uçak içerisinde 'sis veya pus' benzeri bir olay yaşanmasıyla havalimanına acil dönüş gerçekleştirdi.ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, uçakta 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunuyordu. Açıklamada, yolcuların iniş sonrası ise kaydırak aracılığıyla uçağı terk ettikleri bildirilirken, FAA yetkilileri tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak, uçak seferi, havalimanı, sis, duman, pus