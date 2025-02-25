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44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumunda
44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumunda
Sputnik Türkiye
Erasmus+ 2025 Yılı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında konsorsiyum üyesi olacak ortaöğretim okulları belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumuna girdi.44 Anadolu lisesi hak kazandıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den yapılan açıklamaya göre; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erasmus+ 2025 Yılı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında konsorsiyum üyesi olacak okulların belirlenme sürecini tamamladı. Başvurular, 24 Ocak ile 10 Şubat arasında TURNAportal üzerinden alındı. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan Anadolu liselerinin katıldığı değerlendirme sürecinde, 292 okulun başvurusu incelendi. Bu kapsamda, okulların afet ve zorunlu hizmet bölgesinde bulunması, Erasmus+ projelerindeki önceki deneyimleri ve proje hedeflerinin program hedefleri ile uyumu gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Sonuç olarak 44 Anadolu lisesi, belirlenen kriterleri karşılayarak programa katılmaya hak kazandı. Seçilen okulların listesi TURNAportal üzerinden yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/milli-egitim-bakani-tekin-egitim-mufredatinda-degisikler-yapilacak-1093466659.html
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meb, türkiye, anadolu, adana, milli eğitim bakanlığı (meb), afyon, erasmus
meb, türkiye, anadolu, adana, milli eğitim bakanlığı (meb), afyon, erasmus

44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumunda

10:08 25.02.2025
44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumunda
44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumunda - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
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Erasmus+ 2025 Yılı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında konsorsiyum üyesi olacak ortaöğretim okulları belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan 44 Anadolu lisesi programa dahil edildi.
44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumuna girdi.

44 Anadolu lisesi hak kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den yapılan açıklamaya göre; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erasmus+ 2025 Yılı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında konsorsiyum üyesi olacak okulların belirlenme sürecini tamamladı.
Başvurular, 24 Ocak ile 10 Şubat arasında TURNAportal üzerinden alındı. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan Anadolu liselerinin katıldığı değerlendirme sürecinde, 292 okulun başvurusu incelendi. Bu kapsamda, okulların afet ve zorunlu hizmet bölgesinde bulunması, Erasmus+ projelerindeki önceki deneyimleri ve proje hedeflerinin program hedefleri ile uyumu gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.
Sonuç olarak 44 Anadolu lisesi, belirlenen kriterleri karşılayarak programa katılmaya hak kazandı. Seçilen okulların listesi TURNAportal üzerinden yayımlandı.
ADANA SARIÇAM - Beyceli Anadolu Lisesi
ADANA İMAMOĞLU - Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi
ADIYAMAN MERKEZ - Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
ADIYAMAN MERKEZ - Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi
AFYON DİNAR - Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi
AKSARAY MERKEZ - Aksaray Lisesi
ANKARA ÇANKAYA - Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi
ANKARA GÖLBAŞI - Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi
AYDIN SULTANHİSAR - Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi
AYDIN SÖKE - Söke Anadolu Lisesi
BATMAN MERKEZ - Batman Gültepe Anadolu Lisesi
BİTLİS GÜROYMAK - Güroymak Anadolu Lisesi
ÇANAKKALE MERKEZ - Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi
DİYARBAKIR BAĞLAR - Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
DİYARBAKIR KAYAPINAR - Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
ELAZIĞ MERKEZ - Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
ELAZIĞ MERKEZ - Gazi Anadolu Lisesi
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL - Bayraktar Anadolu Lisesi
GAZİANTEP ŞAHİNBEY - Cemile Bedri Çelikaslan Anadolu Lisesi
GÜMÜŞHANE ŞİRAN - Şiran Şehit Teğmen Tuna Kara Anadolu Lisesi
HAKKARİ MERKEZ - Cumhuriyet Anadolu Lisesi
HATAY REYHANLI - Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi
HATAY ALTINÖZÜ - Zeytin Dalı Anadolu Lisesi
İSTANBUL ADALAR - Heybeliada Anadolu Lisesi
İSTANBUL ESENYURT - Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi
İZMİR BAYRAKLI - Halit Özpirinç Anadolu Lisesi
İZMİR ÇİĞLİ - Şehit Ali Karaoğlan Anadolu Lisesi
İZMİR GÜZELBAHÇE - İzmir Güzelbahçe Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT - Milli İrade Anadolu Lisesi
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU - Türkoğlu Adnan Menderes Anadolu Lisesi
KASTAMONU CİDE - Birol Durası Anadolu Lisesi
KİLİS MERKEZ - Ahmet Karakılınç Anadolu Lisesi
KİLİS MERKEZ - TOBB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
MALATYA YEŞİLYURT - İbni Haldun Anadolu Lisesi
MALATYA MERKEZ - Cumhuriyet Anadolu Lisesi
MERSİN GÜLNAR - Gülnar Anadolu Lisesi
RİZE PAZAR - Atatürk Anadolu Lisesi
SAMSUN ATAKUM - Atakum Anadolu Lisesi
ŞANLIURFA EYYÜBİYE - Şehit Hüseyin Koroç Anadolu Lisesi
ŞANLIURFA HALİLİYE - Şanlıurfa Kız Anadolu Lisesi
TEKİRDAĞ ERGENE - Velimeşe Anadolu Lisesi
TRABZON DÜZKÖY - Düzköy Anadolu Lisesi
UŞAK EŞME - Ahmet Avcı Anadolu Lisesi
VAN TUŞBA - Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi
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