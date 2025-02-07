https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/milli-egitim-bakani-tekin-egitim-mufredatinda-degisikler-yapilacak-1093466659.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitim müfredatında değişikler yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitim müfredatında değişikler yapılacak

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında değişiklikler yapılacağını belirtirken, eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları anlattı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T14:20+0300

2025-02-07T14:20+0300

2025-02-07T14:20+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yusuf tekin

müfredat

eğitim müfredatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090744545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31fbd815cc9e68179c79d2f47de0722e.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları dile getirirken, eğitim müfredatında değişiklik yapılacağını belirtti. Bakan Tekin, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında değişiklikler yapacaklarını ve geçmiş medeniyetlerin değerlerinin daha fazla vurgulanacağına değindi. Ayrıca, doğal afetler sonrası toplumsal dayanışma örneklerinin yeni müfredatta yer alacağını belirten Tekin, öğretmenlerle sürekli olarak görüş alışverişi içinde olacaklarını da ifade etti. Bakan Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır." dedi.Gelişmelere ayak uyduracak şekilde programda revizyon yapacağızTekin, eğitim alanında felsefeyi tamamen değiştirdiklerine işaret ederek, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milli-egitim-bakani-tekin-turkiye-gercekten-20-yilda-cag-atlayacak-icraatlarin-altina-imza-atti-1091856825.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, müfredat, eğitim müfredatı