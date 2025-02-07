https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/milli-egitim-bakani-tekin-egitim-mufredatinda-degisikler-yapilacak-1093466659.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitim müfredatında değişikler yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitim müfredatında değişikler yapılacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında değişiklikler yapılacağını belirtirken, eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları anlattı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:20+0300
2025-02-07T14:20+0300
2025-02-07T14:20+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
müfredat
eğitim müfredatı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları dile getirirken, eğitim müfredatında değişiklik yapılacağını belirtti. Bakan Tekin, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında değişiklikler yapacaklarını ve geçmiş medeniyetlerin değerlerinin daha fazla vurgulanacağına değindi. Ayrıca, doğal afetler sonrası toplumsal dayanışma örneklerinin yeni müfredatta yer alacağını belirten Tekin, öğretmenlerle sürekli olarak görüş alışverişi içinde olacaklarını da ifade etti. Bakan Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır." dedi.Gelişmelere ayak uyduracak şekilde programda revizyon yapacağızTekin, eğitim alanında felsefeyi tamamen değiştirdiklerine işaret ederek, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milli-egitim-bakani-tekin-turkiye-gercekten-20-yilda-cag-atlayacak-icraatlarin-altina-imza-atti-1091856825.html
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milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, müfredat, eğitim müfredatı
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, müfredat, eğitim müfredatı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitim müfredatında değişikler yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında değişiklikler yapılacağını belirtirken, eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntıları dile getirirken, eğitim müfredatında değişiklik yapılacağını belirtti. Bakan Tekin, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında değişiklikler yapacaklarını ve geçmiş medeniyetlerin değerlerinin daha fazla vurgulanacağına değindi. Ayrıca, doğal afetler sonrası toplumsal dayanışma örneklerinin yeni müfredatta yer alacağını belirten Tekin, öğretmenlerle sürekli olarak görüş alışverişi içinde olacaklarını da ifade etti. Bakan Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır." dedi.
Gelişmelere ayak uyduracak şekilde programda revizyon yapacağız
Tekin, eğitim alanında felsefeyi tamamen değiştirdiklerine işaret ederek, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız." dedi.