https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/yenidogan-cetesi-davasinda-ara-karar-4-saniga-tahliye-1093940305.html

Yenidoğan çetesi davasında ara karar: 4 sanığa tahliye

Yenidoğan çetesi davasında ara karar: 4 sanığa tahliye

Sputnik Türkiye

Bebeklerin ölümüyle sonuçlanan ihmallerle suçlanan ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul’da... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T15:46+0300

2025-02-24T15:46+0300

2025-02-24T17:22+0300

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmaller nedeniyle bebek ölümlerine neden oldukları öne sürülen Yenidoğan çetesi yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı dava devam ediyor.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü gününde sanık avukatları savunmalarını sundu. Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı, "İddianameyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanırken, tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı ise "Kaya bebeğin ölümüne sebebiyet verdiğimize dair iddiaları reddediyoruz. Soruşturma eksik yürütüldü" dedi.Savunmada Kurtlar Vadisi benzetmesiDuruşmada en dikkat çeken açıklama, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in avukatından geldi. Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişiler arasında adı geçtiği için tahliye edilmediğini savunan Toptemel'in avukatı, Kurtlar Vadisi dizisine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:“Ortada pimi çekilmiş bir bomba var, herkes bize 'bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık, yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz.”Bu sözler mahkeme salonunda dikkat çekici bir çıkış olarak yankılandı.Mahkemeden tahliye kararıSanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ancak, davanın kilit isimlerinden bazı sanıklar tutukluluk halinin devamı yönünde karar aldı.Sanıklar ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, hastane müdürleri Emine Avcı ve Serdar Yüksel ile medikal muhasebeci Funda Özen adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Duruşma 21 Nisan’a ertelendiYenidoğan Çetesi davasında mahkemenin nihai kararını ilerleyen duruşmalarda vermesi bekleniyor. Sanıkların suçlamalara karşı savunmalarını sürdüreceği dava, 21 Nisan’da yeniden görülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/yenidogan-cetesi-davasinda-yargilanan-doktorlar-icin-yeni-karar-meslekten-3-yil-men-edildiler-1093801226.html

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