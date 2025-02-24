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Vatikan: Papa'da hafif bir iyileşme var
Vatikan: Papa'da hafif bir iyileşme var
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında Vatikan'dan açıklama geldi. Açıklamaya göre Papa'da 'hafif bir iyileşme' gözlemlendi. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T22:10+0300
2025-02-24T22:10+0300
dünya
vatikan
roma
papa francis
sağlık
bronşit
zatürre
böbrek yetmezliği
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Şubat ayının başlarında geçirdiği bronşit nedeniyle 11 gündür zatürre teşhisiyle anılıyordu. Vatikan'dan 88 yaşındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.Vatikan, Papa'nın sağlık durumu hakkında verdiği bilgilerde, sağlı durumunuda 'hafif iyileşme' gözüktüğünü bildirdi. Yağılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'İyi bir ruh halinde'Açıklamada, Papa'nın çalışmaya yeniden başladığı, akşam saatlerinde ise sıradan bir günde yaptığı gibi yine Gazze'deki bir kilisenin rahibiyle görüştüğü ifade edildi. Ayrıca Roma'daki kardinaller Papa'ya dua etmek için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya gelecek.Papa'nın sağlık sorunlarıPapa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamıştı. 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu ifade edilmişti.Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiği ve durumunun kritik olduğu bildirilirken, 21 Şubat'taki açıklamalarında, 'tamamen tehlikeyi atlatmasa da' Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişlerdi.22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumunun tekrardan 'kritik olduğu' ifade edilirken, dünkü Vatikan açıklamasında ise solunum ile ilgili bir krizin bulunmadığı, yalnızca hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı bildirilmişti.
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papa, papa hastalık, papa sağlık, papa bronşit
papa, papa hastalık, papa sağlık, papa bronşit

Vatikan: Papa'da hafif bir iyileşme var

22:10 24.02.2025
© AP Photo / Achmad IbrahimPapa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında Vatikan'dan açıklama geldi. Açıklamaya göre Papa'da 'hafif bir iyileşme' gözlemlendi.
Şubat ayının başlarında geçirdiği bronşit nedeniyle 11 gündür zatürre teşhisiyle anılıyordu. Vatikan'dan 88 yaşındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Vatikan, Papa'nın sağlık durumu hakkında verdiği bilgilerde, sağlı durumunuda 'hafif iyileşme' gözüktüğünü bildirdi. Yağılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Papa'nın sağlık durumu kritik olmasına rağmen hafif bir iyileşme gözlemleniyor. Bugün de astım benzeri solunum krizi yaşanmadı ve bazı laboratuvar testlerinde iyileşme görüldü. Hafif böbrek yetmezliği takibi endişe verici bir durum teşkil etmiyor. Oksijen desteği almaya devam etmekle birlikte, oksijen akım hızı ve yüzdesi hafifçe azaltıldı. Doktorlar, klinik tablonun karmaşıklığını göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı bir yaklaşımla henüz kesin bir tahminde bulunmuyor."

'İyi bir ruh halinde'

Açıklamada, Papa'nın çalışmaya yeniden başladığı, akşam saatlerinde ise sıradan bir günde yaptığı gibi yine Gazze'deki bir kilisenin rahibiyle görüştüğü ifade edildi. Ayrıca Roma'daki kardinaller Papa'ya dua etmek için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya gelecek.

Papa'nın sağlık sorunları

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamıştı. 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu ifade edilmişti.
Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiği ve durumunun kritik olduğu bildirilirken, 21 Şubat'taki açıklamalarında, 'tamamen tehlikeyi atlatmasa da' Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişlerdi.
22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumunun tekrardan 'kritik olduğu' ifade edilirken, dünkü Vatikan açıklamasında ise solunum ile ilgili bir krizin bulunmadığı, yalnızca hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı bildirilmişti.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
DÜNYA
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı: Vatikan'dan ilk açıklama
15 Şubat, 00:28
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