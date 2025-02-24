https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/vatikan-papada-hafif-bir-iyilesme-var-1093948853.html

Vatikan: Papa'da hafif bir iyileşme var

Vatikan: Papa'da hafif bir iyileşme var

Sputnik Türkiye

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında Vatikan'dan açıklama geldi. Açıklamaya göre Papa'da 'hafif bir iyileşme' gözlemlendi. 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T22:10+0300

2025-02-24T22:10+0300

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dünya

vatikan

roma

papa francis

sağlık

bronşit

zatürre

böbrek yetmezliği

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Şubat ayının başlarında geçirdiği bronşit nedeniyle 11 gündür zatürre teşhisiyle anılıyordu. Vatikan'dan 88 yaşındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.Vatikan, Papa'nın sağlık durumu hakkında verdiği bilgilerde, sağlı durumunuda 'hafif iyileşme' gözüktüğünü bildirdi. Yağılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'İyi bir ruh halinde'Açıklamada, Papa'nın çalışmaya yeniden başladığı, akşam saatlerinde ise sıradan bir günde yaptığı gibi yine Gazze'deki bir kilisenin rahibiyle görüştüğü ifade edildi. Ayrıca Roma'daki kardinaller Papa'ya dua etmek için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya gelecek.Papa'nın sağlık sorunlarıPapa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamıştı. 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu ifade edilmişti.Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiği ve durumunun kritik olduğu bildirilirken, 21 Şubat'taki açıklamalarında, 'tamamen tehlikeyi atlatmasa da' Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişlerdi.22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumunun tekrardan 'kritik olduğu' ifade edilirken, dünkü Vatikan açıklamasında ise solunum ile ilgili bir krizin bulunmadığı, yalnızca hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/papa-franciscus-hastaneye-kaldirildi-vatikandan-ilk-aciklama-1093682695.html

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