https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/trtnin-beklenen-dizisi-binbir-gece-masallari-daha-baslamadan-krizlere-sahne-oldu-yonetmenle-kavga-1093921361.html

TRT'nin beklenen dizisi Binbir Gece Masalları daha başlamadan krizlere sahne oldu: Yönetmenle kavga edip diziden ayrıldı

TRT'nin beklenen dizisi Binbir Gece Masalları daha başlamadan krizlere sahne oldu: Yönetmenle kavga edip diziden ayrıldı

Sputnik Türkiye

TRT tabii'nin iddialı yapımı "Binbir Gece Masalları" dizisinde, başrol oyuncularından Rüzgar Aksoy'un sözleşme şartlarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T10:31+0300

2025-02-24T10:31+0300

2025-02-24T10:31+0300

yaşam

şehrazat

cansu dere

osman alkaş

trt

dizi

oyuncu

binbir gece (dizi)

binbir gece masalları

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TRT tabii'nin merakla beklenen yeni dizisi "Binbir Gece Masalları", henüz çekimlere başlamadan önemli bir oyuncu değişikliğiyle gündeme geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı projede, 'Yunus' karakterini canlandırması planlanan Rüzgar Aksoy'un projeden ayrıldığı bildirildi.Sözleşme şartlarında anlaşmazlıkGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rüzgar Aksoy ile yapım ekibi arasında sözleşme şartlarında son anda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yollar ayrıldı. Aksoy'un projeden çekilmesiyle birlikte, 'Yunus' karakteri için yeni bir oyuncu arayışı başladı."Binbir Gece Masalları" dizisinin konusu ve kadrosuDizi, Sultan Şehriyar ve Şehrazat'ın masalsı hikâyesini modern bir yorumla ekranlara taşımayı hedefliyor. İlk eşinin ihanetiyle sarsılan Şehriyar'ın, Şehrazat'la evlendiği gece hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor. Başrollerde Cansu Dere (Şehrazat) ve İbrahim Çelikkol (Şehriyar) yer alırken, kadroda ayrıca Şahin Ergüney, Selin Türkmen, Güneş Hayat, Osman Alkaş, Jale Arıkan, Fatih Ayhan, Nazlı Senem Ünal, Hakan Vanlı, Sevinç Kıranlı ve İpek Arkan gibi isimler bulunuyor.Çekimler yakında başlıyorYönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği ve Atilla Engin'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin çekimlerine 25 Şubat Salı günü başlanması planlanıyor. Rüzgar Aksoy'un ayrılığı sonrası, 'Yunus' karakteri için kimin seçileceği merakla bekleniyor.Dizinin yayın tarihi ve platformu"Binbir Gece Masalları", TRT tabii dijital platformunda izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi henüz netleşmemiş olsa da, dizinin 2025 yılı içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

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şehrazat, cansu dere, osman alkaş, trt, dizi, oyuncu, binbir gece (dizi), binbir gece masalları