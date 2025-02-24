https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/tamer-karadaglidan-gezi-parki-aciklamasi-evet-gittim-ancak-kisa-surede-konunun-agac-olmadigini-1093920860.html
Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Evet gittim ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm'
Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Evet gittim ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm'
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, görevine getirildiğinde tekrar gündeme getirilen Gezi Parkı eylemlerine katıldığı görüntülere ilişkin olarak... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T10:40+0300
2025-02-24T10:40+0300
2025-02-24T10:40+0300
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gezi
gezi parkı
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gezi parkı
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gezi olayları
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katılmasına ilişkin konuştu ve "Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım" dedi.'Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor'Sabah yazarı Tuba Kalçık’a konuşan Karadağlı, genel müdürlük göreviyle ilgili çok çalıştığını belirterek, “Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor. Hayatımı İstanbul'dan Ankara'ya taşıdım. Tüm zamanımı Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum. Kuruma faydam olsun diye, tiyatroyu herkese ulaştıralım diye... İzleyicilerimize oyunlarımıza sunarken arkasında çok büyük bir emek var” diye anlattı.'Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu'Karadağlı gelen eleştiriler için de “Kişisel olarak algılamıyorum. Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu. İsmim bilindiği için daha çok eleştiriler oluyor. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirecek değilim” değerlendirmesinde bulundu.Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklamasıTamer Karadağlı, Gazi Parkı eylemlerine katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/sanatci-filiz-alacaci-tamer-karadagli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-uc-saat-boyunca-alikonuldum--1088367720.html
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tamer karadağlı'dan gezi parkı açıklaması
tamer karadağlı'dan gezi parkı açıklaması
Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Evet gittim ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm'
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, görevine getirildiğinde tekrar gündeme getirilen Gezi Parkı eylemlerine katıldığı görüntülere ilişkin olarak açıklama yaptı. Karadağlı, “Evet Gezi'ye gittim. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım” dedi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katılmasına ilişkin konuştu ve "Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım" dedi.
'Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor'
Sabah yazarı Tuba Kalçık’a konuşan
Karadağlı, genel müdürlük göreviyle ilgili çok çalıştığını belirterek, “Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor. Hayatımı İstanbul'dan Ankara'ya taşıdım. Tüm zamanımı Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum. Kuruma faydam olsun diye, tiyatroyu herkese ulaştıralım diye... İzleyicilerimize oyunlarımıza sunarken arkasında çok büyük bir emek var
” diye anlattı.
'Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu'
Karadağlı gelen eleştiriler için de “Kişisel olarak algılamıyorum. Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu. İsmim bilindiği için daha çok eleştiriler oluyor. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirecek değilim” değerlendirmesinde bulundu.
Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması
Tamer Karadağlı, Gazi Parkı eylemlerine katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım....”