https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/sanatci-filiz-alacaci-tamer-karadagli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-uc-saat-boyunca-alikonuldum--1088367720.html
Sanatçı Filiz Alacacı, Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Üç saat boyunca alıkonuldum'
Sanatçı Filiz Alacacı, Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Üç saat boyunca alıkonuldum'
Sputnik Türkiye
Filiz Alacalı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdiği için bir odada üç saat alıkonulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T11:08+0300
2024-09-24T11:08+0300
2024-09-24T11:09+0300
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tamer karadağlı
devlet tiyatroları
devlet tiyatroları genel müdürlüğü
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oyuncu
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Sanatçı Gaye Filiz Alacacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu iddiasında bulundu.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın, kurum sanatçılarına yönelik “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” açıklamasının ardından, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, sosyal medya üzerinden bu açıklamayı eleştiren bir arkadaşına destek vermişti. '3 saat boyunca telefonu elinden alındı ve sorgulandı'T24'ün haberine göre Alacacı bu desteği sonrası kuruma çağrılarak, iddialara göre Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan tarafından telefonu alındı ve Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca sorgulandı. Alacacı, bu süreçte Tamer Karadağlı'dan özür dilemeye zorlandı ancak Alacacı özür dilemedi. Olayın ardından Alacacı, avukatı aracılığıyla Karadağlı, Kaya ve Ceyhan hakkında 'Hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi' suçlamalarıyla Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231222/tamer-karadagli-ve-tan-sagturk-tbmmde-butce-gorusmelerini-izledi-1078713296.html
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tamer karadağlı, devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, sanatçı, oyuncu, yerli oyuncu
tamer karadağlı, devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, sanatçı, oyuncu, yerli oyuncu
Sanatçı Filiz Alacacı, Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Üç saat boyunca alıkonuldum'
11:08 24.09.2024 (güncellendi: 11:09 24.09.2024)
Filiz Alacalı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdiği için bir odada üç saat alıkonulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Sanatçı Gaye Filiz Alacacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu iddiasında bulundu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın, kurum sanatçılarına yönelik “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” açıklamasının ardından, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, sosyal medya üzerinden bu açıklamayı eleştiren bir arkadaşına destek vermişti.
'3 saat boyunca telefonu elinden alındı ve sorgulandı'
T24'ün haberine göre Alacacı bu desteği sonrası kuruma çağrılarak, iddialara göre Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan tarafından telefonu alındı ve Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca sorgulandı. Alacacı, bu süreçte Tamer Karadağlı'dan özür dilemeye zorlandı ancak Alacacı özür dilemedi.
Olayın ardından Alacacı, avukatı aracılığıyla Karadağlı, Kaya ve Ceyhan hakkında 'Hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi' suçlamalarıyla Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.