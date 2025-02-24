https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/subat-ayina-gunesli-veda-ederken-meteorolojiden-yeni-uyari-geldi-6-sehirde-alarma-gecildi-bahar-ne-1093913663.html
Şubat ayına güneşli veda ederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 6 şehirde alarma geçildi: Bahar ne zaman gelecek?
Şubat ayına güneşli veda ederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 6 şehirde alarma geçildi: Bahar ne zaman gelecek?
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İstanbul’da kar bitiyor mu? Meteoroloji açıkladı! 24 Şubat - 2 Mart hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar yükseliyor, kar yağışı sona eriyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor! Sarı ve turuncu kodlu uyarılı iller
2025-02-24T07:00+0300
2025-02-24T07:00+0300
2025-02-24T07:00+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu karadeniz
i̇stanbul
karadeniz
doğu anadolu
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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Son haftalarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, yeni haftayla birlikte sona eriyor. Şubat ayının son günlerinde, batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar artmaya başlayacak. İstanbul'da kar yağışı tamamen duracak, hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak.Meteoroloji’den hava durumu uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre:Sıcaklıklar artıyor: Hava mevsim normallerine dönüyorTürkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini kaybediyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.📌 Öne çıkan tahminler:Rüzgar ve fırtına uyarısıYetkililer, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayanların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olması gerekiyor.Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları için çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının devam etmesi bekleniyor.⚠️ Buzlanma ve Don Riski Olan Bölgeler:Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarılar📌 Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller:📌 Turuncu Kodlu Uyarı Verilen İl:Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle ulaşımda aksamalara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı, iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı devam edecek. Karadeniz kıyılarında fırtına riski sürerken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Marmara Bölgesi: Soğuk ve bulutlu hava hakimMarmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don riski devam ediyor.📌 İl il sıcaklıklar:Ege Bölgesi: İç kesimlerde don tehlikesiEge Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Özellikle iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:Akdeniz Bölgesi: Sıcaklıklar mevsim normallerindeAkdeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don riski sürüyor.📌 İl il sıcaklıklar:İç Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve buzlanma devam ediyorİç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın doğusunda kar yağışı bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:Karadeniz Bölgesi: Kar yağışı ve fırtına uyarısıBatı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:⚠️ Uyarı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Dondurucu soğuk ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu'da hava çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda kuvvetli buzlanma ve don riski devam ederken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.📌 İl il sıcaklıklar:Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Soğuk hava hakimGüneydoğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:Denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına riskine karşı uyardı.🌊 Fırtına beklenen bölgeler:
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doğu karadeniz
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karadeniz
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Şubat ayına güneşli veda ederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 6 şehirde alarma geçildi: Bahar ne zaman gelecek?
İstanbul'da ve yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar sona eriyor! 24 Şubat - 2 Mart 2025 tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak ve kar yağışı yerini güneşe bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava durumuna dair önemli detayları paylaştı.
Son haftalarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, yeni haftayla birlikte sona eriyor. Şubat ayının son günlerinde, batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar artmaya başlayacak. İstanbul'da kar yağışı tamamen duracak, hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak.
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre:
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde
parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak.
Karadeniz kıyılarında
, Erzincan, Ardahan, Sivas ve Yozgat’ın doğusunda kar yağışı bekleniyor
.
Yağışların Karadeniz kıyılarında kuvvetli
olması öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr
ve fırtına
(50-70 km/sa) etkili olabilir.
Sıcaklıklar artıyor: Hava mevsim normallerine dönüyor
Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini kaybediyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde
sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de
sıcaklık artışı daha yavaş olacak.
Rüzgar ve fırtına uyarısı
Yetkililer, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayanların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olması gerekiyor.
Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları için çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının devam etmesi bekleniyor.
⚠️ Buzlanma ve Don Riski Olan Bölgeler:
Kuzey, iç ve doğu kesimler Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri
Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarılar
📌 Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller:
📌 Turuncu Kodlu Uyarı Verilen İl:
Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle ulaşımda aksamalara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı, iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı devam edecek. Karadeniz kıyılarında fırtına riski sürerken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Marmara Bölgesi: Soğuk ve bulutlu hava hakim
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don riski devam ediyor.
İstanbul:
4°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne:
7°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli:
5°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli:
3°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi: İç kesimlerde don tehlikesi
Ege Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Özellikle iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
Afyonkarahisar:
0°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli:
8°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir:
10°C, parçalı bulutlu
Manisa:
8°C, parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Sıcaklıklar mevsim normallerinde
Akdeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don riski sürüyor.
Adana:
10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Antalya:
13°C, parçalı bulutlu
Hatay:
8°C, parçalı bulutlu
Mersin:
10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve buzlanma devam ediyor
İç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın doğusunda kar yağışı bekleniyor.
Ankara:
1°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir:
2°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya:
0°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı:
1°C, parçalı ve çok bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Kar yağışı ve fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Samsun:
4°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Trabzon:
5°C, çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı
Amasya:
3°C, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Tokat:
0°C, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
⚠️ Uyarı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Doğu Anadolu Bölgesi: Dondurucu soğuk ve çığ tehlikesi
Doğu Anadolu'da hava çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda kuvvetli buzlanma ve don riski devam ederken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum:
-11°C, çok bulutlu
Van:
-6°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya:
-1°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Soğuk hava hakim
Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Diyarbakır:
3°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep:
4°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt:
-1°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa:
4°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına riskine karşı uyardı.
🌊 Fırtına beklenen bölgeler:
Doğu Karadeniz:
Batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (50-70 km/saat)
Batı Akdeniz:
Antalya Körfezi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat)