https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/subat-ayina-gunesli-veda-ederken-meteorolojiden-yeni-uyari-geldi-6-sehirde-alarma-gecildi-bahar-ne-1093913663.html

Şubat ayına güneşli veda ederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 6 şehirde alarma geçildi: Bahar ne zaman gelecek?

Şubat ayına güneşli veda ederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 6 şehirde alarma geçildi: Bahar ne zaman gelecek?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da kar bitiyor mu? Meteoroloji açıkladı! 24 Şubat - 2 Mart hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar yükseliyor, kar yağışı sona eriyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor! Sarı ve turuncu kodlu uyarılı iller

2025-02-24T07:00+0300

2025-02-24T07:00+0300

2025-02-24T07:00+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

i̇stanbul

karadeniz

doğu anadolu

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093803446_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_854d4f2b3480e78a229a34b3ed7f6748.jpg

Son haftalarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, yeni haftayla birlikte sona eriyor. Şubat ayının son günlerinde, batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar artmaya başlayacak. İstanbul'da kar yağışı tamamen duracak, hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak.Meteoroloji’den hava durumu uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre:Sıcaklıklar artıyor: Hava mevsim normallerine dönüyorTürkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini kaybediyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.📌 Öne çıkan tahminler:Rüzgar ve fırtına uyarısıYetkililer, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayanların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olması gerekiyor.Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkatMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları için çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının devam etmesi bekleniyor.⚠️ Buzlanma ve Don Riski Olan Bölgeler:Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarılar📌 Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller:📌 Turuncu Kodlu Uyarı Verilen İl:Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle ulaşımda aksamalara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı, iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı devam edecek. Karadeniz kıyılarında fırtına riski sürerken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.Marmara Bölgesi: Soğuk ve bulutlu hava hakimMarmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don riski devam ediyor.📌 İl il sıcaklıklar:Ege Bölgesi: İç kesimlerde don tehlikesiEge Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Özellikle iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:Akdeniz Bölgesi: Sıcaklıklar mevsim normallerindeAkdeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don riski sürüyor.📌 İl il sıcaklıklar:İç Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve buzlanma devam ediyorİç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sivas, Kayseri ve Yozgat’ın doğusunda kar yağışı bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:Karadeniz Bölgesi: Kar yağışı ve fırtına uyarısıBatı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:⚠️ Uyarı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Dondurucu soğuk ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu'da hava çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda kuvvetli buzlanma ve don riski devam ederken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.📌 İl il sıcaklıklar:Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Soğuk hava hakimGüneydoğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.📌 İl il sıcaklıklar:Denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına riskine karşı uyardı.🌊 Fırtına beklenen bölgeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/aciklamalar-pes-pese-geldi-24-subatta-kar-tatili-olan-iller-belli-oldu-iste-egitime-ara-verilen-1093913030.html

doğu karadeniz

i̇stanbul

karadeniz

doğu anadolu

i̇stanbul kar yağışı

i̇zmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 24 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu