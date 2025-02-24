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Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler
Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler
Sputnik Türkiye
Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat’ta kar tatili olan iller belli oldu! Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Hangi illerde okullar tatil? Son dakika kar tatili haberleri ve güncel liste için hemen tıklayın!
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Son günlerde Türkiye genelinde şiddetli kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikler, özellikle buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat çekerek öğrencilerin güvenliği için bazı illerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.24 Şubat'ta Kar Tatili Olan İller Hangileri?İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilen iller ve ilçeler:1. Karabük2. Siirt3. Bingöl (Karlıova)4. Kocaeli5. Amasya6. Sakarya (Karasu)7. Artvin8. Tokat9. Zonguldak10. Çankırı (Bayramören)11. Sinop12. Giresun13. Bartın14. Ordu15. Rize16. Trabzon17. Kastamonu18. Samsun
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Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler

06:47 24.02.2025
© AAEğitime kar tatili
Eğitime kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalarda, buzlanma ve ulaşım riskleri göz önünde bulundurularak bazı il ve ilçelerde okulların tatil edildiği duyuruldu. İşte 24 Şubat'ta kar tatili ilan edilen iller ve detaylar...
Son günlerde Türkiye genelinde şiddetli kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikler, özellikle buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat çekerek öğrencilerin güvenliği için bazı illerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

24 Şubat'ta Kar Tatili Olan İller Hangileri?

İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilen iller ve ilçeler:

1. Karabük

Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumları tatil.
İl merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

2. Siirt

Taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 1 gün tatil edildi.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, vatandaşları buzlanmaya karşı uyardı.

3. Bingöl (Karlıova)

Karlıova ilçesindeki tüm okullarda 1 gün eğitim yapılmayacak.
Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

4. Kocaeli

İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Meteorolojik verilere göre buzlanma riski yüksek olduğu için tedbir alındı.

5. Amasya

Taşımalı eğitim 1 gün boyunca durduruldu.
Diğer öğrenciler için eğitim devam edecek.

6. Sakarya (Karasu)

Taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Bazı mahalle okulları ve özel eğitim okulları da tatil edildi.

7. Artvin

Tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

8. Tokat

Şiddetli buzlanma ve don riski nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

9. Zonguldak

Resmi ve özel tüm okullar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.

10. Çankırı (Bayramören)

Tüm kademe okulları kapalı olacak.
Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli.

11. Sinop

İl genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

12. Giresun

Tüm eğitim kurumları kapalı olacak.
Giresun Üniversitesi de eğitime ara verdi.

13. Bartın

İl genelindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.

14. Ordu

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar kapalı olacak.

15. Rize

Tüm okullarda eğitime ara verildi.
Kamu çalışanları için idari izin uygulandı.

16. Trabzon

İl genelinde tüm eğitim kurumları kapalı olacak.

17. Kastamonu

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

18. Samsun

İl genelinde tüm eğitim kurumları 1 gün tatil edildi.
İstanbul'da kar, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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