https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/aciklamalar-pes-pese-geldi-24-subatta-kar-tatili-olan-iller-belli-oldu-iste-egitime-ara-verilen-1093913030.html

Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler

Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler

Sputnik Türkiye

Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat’ta kar tatili olan iller belli oldu! Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Hangi illerde okullar tatil? Son dakika kar tatili haberleri ve güncel liste için hemen tıklayın!

2025-02-24T06:47+0300

2025-02-24T06:47+0300

2025-02-24T06:47+0300

türkiye

türkiye

karlıova

kemal kızılkaya

bingöl

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar fırtınası

kar yağışı

kar tatili

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Son günlerde Türkiye genelinde şiddetli kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikler, özellikle buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat çekerek öğrencilerin güvenliği için bazı illerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.24 Şubat'ta Kar Tatili Olan İller Hangileri?İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilen iller ve ilçeler:1. Karabük2. Siirt3. Bingöl (Karlıova)4. Kocaeli5. Amasya6. Sakarya (Karasu)7. Artvin8. Tokat9. Zonguldak10. Çankırı (Bayramören)11. Sinop12. Giresun13. Bartın14. Ordu15. Rize16. Trabzon17. Kastamonu18. Samsun

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/istanbulda-okullar-bugun-tatil-mi-son-aciklama--vali-gulden-geldi-1093912280.html

türkiye

karlıova

bingöl

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