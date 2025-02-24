https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/aciklamalar-pes-pese-geldi-24-subatta-kar-tatili-olan-iller-belli-oldu-iste-egitime-ara-verilen-1093913030.html
Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler
Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler
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Bugün okullar tatil mi? 24 Şubat’ta kar tatili olan iller belli oldu! Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Hangi illerde okullar tatil? Son dakika kar tatili haberleri ve güncel liste için hemen tıklayın!
2025-02-24T06:47+0300
2025-02-24T06:47+0300
2025-02-24T06:47+0300
türkiye
türkiye
karlıova
kemal kızılkaya
bingöl
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
kar fırtınası
kar yağışı
kar tatili
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Son günlerde Türkiye genelinde şiddetli kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikler, özellikle buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat çekerek öğrencilerin güvenliği için bazı illerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.24 Şubat'ta Kar Tatili Olan İller Hangileri?İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilen iller ve ilçeler:1. Karabük2. Siirt3. Bingöl (Karlıova)4. Kocaeli5. Amasya6. Sakarya (Karasu)7. Artvin8. Tokat9. Zonguldak10. Çankırı (Bayramören)11. Sinop12. Giresun13. Bartın14. Ordu15. Rize16. Trabzon17. Kastamonu18. Samsun
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karlıova
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Açıklamalar peş peşe geldi, 24 Şubat'ta kar tatili olan iller belli oldu: İşte eğitime ara verilen şehirler
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalarda, buzlanma ve ulaşım riskleri göz önünde bulundurularak bazı il ve ilçelerde okulların tatil edildiği duyuruldu. İşte 24 Şubat'ta kar tatili ilan edilen iller ve detaylar...
Son günlerde Türkiye genelinde şiddetli kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikler, özellikle buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat çekerek öğrencilerin güvenliği için bazı illerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
24 Şubat'ta Kar Tatili Olan İller Hangileri?
İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilen iller ve ilçeler:
Eflani ilçesinde
tüm eğitim kurumları tatil.
İl merkezi ve diğer ilçelerde
taşımalı eğitime ara verildi.
Taşımalı eğitim
ve rehabilitasyon merkezleri
1 gün tatil edildi.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya
, vatandaşları buzlanmaya karşı uyardı.
Karlıova ilçesindeki tüm okullarda
1 gün eğitim yapılmayacak.
Hamile ve engelli kamu çalışanları
idari izinli sayılacak.
İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde
taşımalı eğitime ara verildi.
Meteorolojik verilere göre buzlanma riski
yüksek olduğu için tedbir alındı.
Taşımalı eğitim
1 gün boyunca durduruldu.
Diğer öğrenciler için eğitim devam edecek
.
Taşımalı eğitim
yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Bazı mahalle okulları ve özel eğitim okulları
da tatil edildi.
Tüm okullar
1 gün süreyle tatil edildi.
Hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayıldı.
Şiddetli buzlanma ve don riski
nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Resmi ve özel tüm okullar
, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.
Tüm kademe okulları
kapalı olacak.
Engelli ve hamile kamu çalışanları
idari izinli.
İl genelinde tüm okullarda
eğitime 1 gün ara verildi.
Tüm eğitim kurumları
kapalı olacak.
Giresun Üniversitesi
de eğitime ara verdi.
İl genelindeki tüm okullar
1 gün tatil edildi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle
tüm okullar kapalı olacak.
Tüm okullarda
eğitime ara verildi.
Kamu çalışanları için idari izin
uygulandı.
İl genelinde tüm eğitim kurumları
kapalı olacak.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle
eğitime ara verildi.
İl genelinde tüm eğitim kurumları
1 gün tatil edildi.