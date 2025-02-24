https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/su-faturasinda-yeni-donem-basliyor-yeni-fiyatlandirma-sistemi-nasil-isleyecek-kim-ne-kadar-odeyecek-1093915839.html

Su faturasında yeni dönem başlıyor: Yeni fiyatlandırma sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar ödeyecek?

Su faturasında yeni dönem başlıyor: Yeni fiyatlandırma sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Su faturaları yükseliyor! 2026’dan sonra fazla su kullanan daha fazla ödeyecek! "Kirleten öder" sistemi ile su ve çöp için yeni vergi dönemi başlıyor. Peki kim ne kadar ödeyecek?

2025-02-24T07:40+0300

2025-02-24T07:40+0300

2025-02-24T07:40+0300

ekonomi

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

su

fatura

e-fatura

elektrik faturası

su faturası

tasarruf

sistem

düzenleme

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile daha önce 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" sistemi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi.Bu sistemle birlikte:Bu düzenlemenin en büyük hedefi, su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak olacak.TAYED Başkanı Öner: Belediyeler bu geliri sadece atık ve su hizmetlerinde kullanabilecekAtık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarında yapılacak değişikliklerin detaylarını paylaştı.Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini belirtti. Ayrıca, bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğini ve su faturası arttıkça ek bedelin de yükseleceğini ifade etti.📌 Öne çıkan detaylar:Bu uygulama, vatandaşları daha bilinçli su tüketimine yönlendirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/askiden-son-dakika-aciklamasi-ankara-su-kesintisi-ile-gune-basladi-hangi-ilcelerde-ne-zaman-bitecek-1093915247.html

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