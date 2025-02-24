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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/su-faturasinda-yeni-donem-basliyor-yeni-fiyatlandirma-sistemi-nasil-isleyecek-kim-ne-kadar-odeyecek-1093915839.html
Su faturasında yeni dönem başlıyor: Yeni fiyatlandırma sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar ödeyecek?
Su faturasında yeni dönem başlıyor: Yeni fiyatlandırma sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Su faturaları yükseliyor! 2026’dan sonra fazla su kullanan daha fazla ödeyecek! "Kirleten öder" sistemi ile su ve çöp için yeni vergi dönemi başlıyor. Peki kim ne kadar ödeyecek?
2025-02-24T07:40+0300
2025-02-24T07:40+0300
ekonomi
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
su
fatura
e-fatura
elektrik faturası
su faturası
tasarruf
sistem
düzenleme
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile daha önce 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" sistemi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi.Bu sistemle birlikte:Bu düzenlemenin en büyük hedefi, su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak olacak.TAYED Başkanı Öner: Belediyeler bu geliri sadece atık ve su hizmetlerinde kullanabilecekAtık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarında yapılacak değişikliklerin detaylarını paylaştı.Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini belirtti. Ayrıca, bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğini ve su faturası arttıkça ek bedelin de yükseleceğini ifade etti.📌 Öne çıkan detaylar:Bu uygulama, vatandaşları daha bilinçli su tüketimine yönlendirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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su faturaları zam, su fiyatlarına zam gelecek mi, su faturası ne kadar olacak, 2026 su faturası değişiklikleri, kirleten öder sistemi nedir, su kullanımı bedeli artacak mı, fazla su kullanan daha fazla mı ödeyecek, su faturalarına yeni düzenleme, su ve çöp vergisi, su tüketimine göre fatura artacak mı, belediyeler su zamlarını nasıl belirleyecek, çevre temizlik vergisi nedir, su tasarrufu zorunlu mu olacak, 2026 su tasarruf düzenlemesi, resmi gazetede yayımlandı su faturası
su faturaları zam, su fiyatlarına zam gelecek mi, su faturası ne kadar olacak, 2026 su faturası değişiklikleri, kirleten öder sistemi nedir, su kullanımı bedeli artacak mı, fazla su kullanan daha fazla mı ödeyecek, su faturalarına yeni düzenleme, su ve çöp vergisi, su tüketimine göre fatura artacak mı, belediyeler su zamlarını nasıl belirleyecek, çevre temizlik vergisi nedir, su tasarrufu zorunlu mu olacak, 2026 su tasarruf düzenlemesi, resmi gazetede yayımlandı su faturası

Su faturasında yeni dönem başlıyor: Yeni fiyatlandırma sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar ödeyecek?

07:40 24.02.2025
© AAFatura
Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Su tasarrufunu artırmak ve çevreyi korumak amacıyla yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" sistemi için yeni tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça bedelin de artacağı yeni fiyatlandırma sisteminin 31 Aralık 2026’da devreye alınacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile daha önce 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" sistemi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi.
Bu sistemle birlikte:
Su ve atık hizmetlerinde kullanım arttıkça fatura da yükselecek.
Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek kalemde tahsil edilecek.
Fazla su tüketen ve daha fazla atık çıkaranlar, daha yüksek bedel ödeyecek.
Bu düzenlemenin en büyük hedefi, su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak olacak.

TAYED Başkanı Öner: Belediyeler bu geliri sadece atık ve su hizmetlerinde kullanabilecek

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarında yapılacak değişikliklerin detaylarını paylaştı.
Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini belirtti. Ayrıca, bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğini ve su faturası arttıkça ek bedelin de yükseleceğini ifade etti.
📌 Öne çıkan detaylar:
Çok su tüketen daha fazla ödeyecek.
Çöp miktarı arttıkça fatura da kabaracak.
Gelir, belediyeler tarafından yalnızca atık ve su yönetiminde kullanılacak.
Bu uygulama, vatandaşları daha bilinçli su tüketimine yönlendirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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