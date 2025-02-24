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ASKİ’den son dakika açıklaması, Ankara su kesintisi ile güne başladı: Hangi ilçelerde ne zaman bitecek?
ASKİ’den son dakika açıklaması, Ankara su kesintisi ile güne başladı: Hangi ilçelerde ne zaman bitecek?
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Ankara’da su kesintisi! Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut ve Şereflikoçhisar’da sular ne zaman gelecek? ASKİ planlı su kesintisi programı açıklandı! İşte güncel su kesintisi listesi, etkilenen mahalleler ve suların geleceği saatler
2025-02-24T07:30+0300
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su kesintisi
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Ankara’da bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. ASKİ yetkilileri, kişilerin mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Yetkililer, su kesintisinin yaşandığı bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgularken, "Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.Keçiören'de geniş çaplı su kesintisi📌 Arıza Tarihi: 23 Şubat 2025 - 18:55📌 Tamir Tarihi: 24 Şubat 2025 - 10:00📌 Detay: Etlik Mahallesi Altıyol Sokak’ta Q600’lük iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.Etkilenen Mahalleler:📢 Su Ne Zaman Gelecek?Tamiratın 24 Şubat 2025 saat 10:00’da tamamlanması ve suların kademeli olarak verilmesi planlanıyor.Şereflikoçhisar ve Evren i̇lçelerinde uzun süreli su kesintisi📌 Arıza Tarihi: 18 Şubat 2025 - 10:00📌 Tamir Tarihi: 23 Şubat 2025 - 10:00📌 Detay: Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerindeki kırsal mahalleleri besleyen Grup Köyler İsale Hattı’nda bakım çalışmaları yapılıyor.Etkilenen Mahalleler:📢 Su Ne Zaman Gelecek?Bakım çalışmaları 23 Şubat 2025 saat 10:00’da tamamlanacak ve sular kademeli olarak geri verilecek.Yenimahalle’de plansız su kesintisi📌 Arıza Tarihi: 24 Şubat 2025 - 06:00📌 Tamir Tarihi: 24 Şubat 2025 - 10:00📌 Detay: Keçiören Etlik Mahallesi Altıyol Sokak’ta ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Çalışmalar Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.Etkilenen Mahalleler:📢 Su Ne Zaman Gelecek?Tamiratın 24 Şubat 2025 saat 10:00’da tamamlanması planlanıyor.Su kesintisi olan bölgelerde neler yapılmalı?📌 Su depolarınızı kontrol edin ve suyunuzu dikkatli kullanın.📌 Buzdolabında su stoklayarak hazırlıklı olun.📌 Kesinti süresince bulaşık ve çamaşır makinesini çalıştırmayın.📌 ASKİ’nin resmi sitesinden veya mobil uygulamasından güncellemeleri takip edin.
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ankara su kesintisi, ankara’da sular ne zaman gelecek, askı su kesintisi, ankara su kesintisi listesi, ankara su kesintisi son dakika, keçiören su kesintisi, yenimahalle su kesintisi, etimesgut su kesintisi, şereflikoçhisar su kesintisi, ankara su kesintisi 24 şubat, ankara su kesintisi saat kaçta bitecek, ankara su kesintisi hangi mahallelerde, askı su kesintisi programı, ankara su arızası, ankara planlı su kesintisi, ankara su kesintisi haritası, keçiören sular ne zaman gelecek, yenimahalle sular ne zaman gelecek, etimesgut sular ne zaman gelecek

ASKİ’den son dakika açıklaması, Ankara su kesintisi ile güne başladı: Hangi ilçelerde ne zaman bitecek?

07:30 24.02.2025
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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24 Şubat'ta Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. ASKİ tarafından açıklanan planlı su kesintisi programına göre, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut ve Şereflikoçhisar ilçelerinde su kesintileri devam ediyor. Kullanıcılar da, "Ankara’da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Ankara’da bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. ASKİ yetkilileri, kişilerin mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Yetkililer, su kesintisinin yaşandığı bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgularken, "Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.

Keçiören'de geniş çaplı su kesintisi

📌 Arıza Tarihi: 23 Şubat 2025 - 18:55
📌 Tamir Tarihi: 24 Şubat 2025 - 10:00
📌 Detay: Etlik Mahallesi Altıyol Sokak’ta Q600’lük iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.
Etkilenen Mahalleler:
Etlik, İncirli, Esertepe, Kuşçagız, 19 Mayıs, Basınevleri, Aktepe, Uyanış, Bademlik, Köşk, 23 Nisan, Yeşilöz, Yeşiltepe, Çaldıran, Bağlarbaşı, Pınarbaşı, Kanuni, Ufuktepe, Atapark, Kalaba, Ovacık, Karargahtepe, Tepebaşı, Güçlükaya, Yakacık, Şenlik, Şefkat, Ayvalı, Yayla, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Sancaktepe, Çiçekli, Emrah, Aşağı Eğlence Mahallesi ve civarı.
📢 Su Ne Zaman Gelecek?
Tamiratın 24 Şubat 2025 saat 10:00’da tamamlanması ve suların kademeli olarak verilmesi planlanıyor.

Şereflikoçhisar ve Evren i̇lçelerinde uzun süreli su kesintisi

📌 Arıza Tarihi: 18 Şubat 2025 - 10:00
📌 Tamir Tarihi: 23 Şubat 2025 - 10:00
📌 Detay: Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerindeki kırsal mahalleleri besleyen Grup Köyler İsale Hattı’nda bakım çalışmaları yapılıyor.
Etkilenen Mahalleler:
Şereflikoçhisar: Büyükdamlacık, Şanlıkışla
Evren: Solakuşağı, Yusufuşağı, Altıbaşak, İnebeyli
📢 Su Ne Zaman Gelecek?
Bakım çalışmaları 23 Şubat 2025 saat 10:00’da tamamlanacak ve sular kademeli olarak geri verilecek.

Yenimahalle’de plansız su kesintisi

📌 Arıza Tarihi: 24 Şubat 2025 - 06:00
📌 Tamir Tarihi: 24 Şubat 2025 - 10:00
📌 Detay: Keçiören Etlik Mahallesi Altıyol Sokak’ta ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Çalışmalar Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Etkilenen Mahalleler:
Çiğdemtepe, Avcılar, Kayalar, Kaletepe, Burç, Barıştepe, Pamuklar, Esentepe, Ergenekon, Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Serhat, İvedik OSB, Ostim OSB, Anadolu, Çarşı Mahallesi ve civarı.
📢 Su Ne Zaman Gelecek?
Tamiratın 24 Şubat 2025 saat 10:00’da tamamlanması planlanıyor.

Su kesintisi olan bölgelerde neler yapılmalı?

📌 Su depolarınızı kontrol edin ve suyunuzu dikkatli kullanın.
📌 Buzdolabında su stoklayarak hazırlıklı olun.
📌 Kesinti süresince bulaşık ve çamaşır makinesini çalıştırmayın.
📌 ASKİ’nin resmi sitesinden veya mobil uygulamasından güncellemeleri takip edin.
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