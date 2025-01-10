https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sgk-uzmani-ozgur-erdursun-uyardi-emekli-maasiniz-kesilebilir-1092533412.html
SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emekli maaşınız kesilebilir
SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emekli maaşınız kesilebilir
Sputnik Türkiye
SGK tarafından başlatılan denetimlere dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emeklileri uyardı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T12:40+0300
2025-01-10T12:40+0300
2025-01-10T12:40+0300
ekonomi
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
özgür erdursun
sgk
emekli maaşı
sahte sigorta
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Türkiye emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını konuşurken Sosyal Güvenlik Kurumu da 'sahte sigorta' ile emekli olanların tespitine yönelik çalışma başlattı. SGK uzmanı Özgür Erdursun da, "Sahte sigortalılık tespit edilirse, bu günler silinir. Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir.️ Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir." uyarısında bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin prim ödemelerini detaylı incelemeye aldı. Usulsüzlük tespiti şüphesiyle birçok emeklinin evine tebligat gönderilirken, hizmet dökümlerindeki harf kodlarına dikkat çekiliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun da sosyal medya hesabından bu konuya dikkat çekerek emeklileri uyardı. 'Sahte sigorta' yaptıranların maaşları iptal edilecek Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte sigorta yaptırdığı tespit edilen emeklilerin maaşlarının kesileceğini belirtirken, bugüne kadar alınan emekli aylıklarının da iade edileceğini belirtti. Erdursun, "Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa SSK'dan emekli olmak için eş, dost, tanıdık yanında kendisini sigortalı olarak gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır. dedi. Erdursun şu bilgileri paylaştı: SGK denetimi nasıl yapılacak?E-Devlet'te prim iptaline maruz kalan emeklilerin maaşları doğrudan kesilmeyecek. İptal edilen primler, toplam prim gün sayısından düşülecek ve ortaya çıkan gün sayısının emeklilik için yeterli olup olmadığı dikkate alınacak. Örneğin emekli olmak için 5500 iş gününe ihtiyaç duyan bir emeklinin halihazırda 6000 gün prim ödemesi varsa ve iki yıllık primleri (720 gün) silinirse, toplam prim gün sayısı 5280'e gerileyecek. Bu durumda emeklilik için yeterli olan 5500 şartını sağlayamaması nedeniyle emekli maaşı kesilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/sgk-emeklilerin-evlerine-tebligat-gonderiyor-harf-kodlarina-dikkat-1092444869.html
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emekli maaşı, sahte sigorta nedir, emekli maaşı kesilir mi, emekli maaşı neden kesilir, emekli maaşı kesilmemesi için ne yapılmalı, emekli maaşı son dakika, emekli maaşı sgk, kimlerin emekli maaşı kesilebilir, emekli maaşı geri alınır mı, sahte sigorta yaptıranların emekli maaşı kesilir mi,
SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emekli maaşınız kesilebilir
SGK tarafından başlatılan denetimlere dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emeklileri uyardı.
Türkiye emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını konuşurken Sosyal Güvenlik Kurumu da 'sahte sigorta' ile emekli olanların tespitine yönelik çalışma başlattı. SGK uzmanı Özgür Erdursun da, "Sahte sigortalılık tespit edilirse, bu günler silinir. Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir.️ Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir." uyarısında bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin prim ödemelerini detaylı incelemeye aldı. Usulsüzlük tespiti şüphesiyle birçok emeklinin evine tebligat gönderilirken, hizmet dökümlerindeki harf kodlarına dikkat çekiliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun da sosyal medya hesabından bu konuya dikkat çekerek emeklileri uyardı.
'Sahte sigorta' yaptıranların maaşları iptal edilecek
Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte sigorta yaptırdığı tespit edilen emeklilerin maaşlarının kesileceğini belirtirken, bugüne kadar alınan emekli aylıklarının da iade edileceğini belirtti. Erdursun, "Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa SSK'dan emekli olmak için eş, dost, tanıdık yanında kendisini sigortalı olarak gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır. dedi.
Erdursun şu bilgileri paylaştı:
"Sahte sigortalılık tespit edilirse, bu günler silinir. Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir. Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir. Sağlık harcamalarının parası da yasal faizi ile kurum tarafından geri istenir. Sahte sigortalılık için ödediğiniz paralar size iade edilmez.
Sahte sigortalılığa dikkat edin. Kurallara uygun bir şekilde nasıl emekli olacağınızı, eksik günlerinizi nasıl tamamlayacağınızı bilin. Hangi tarihte sigortalı olmuş iseniz, o sigorta başlangıcınıza göre SSK-Bağ-Kur-Banka Sandığı-Emekli Sandığı hangisinden nasıl bir yol izleyerek emekli olacağınızı bilmeniz gerekir.
Sahte sigortalılık, kendi şirketinde sigortalı olanlar, gün çakışması olanlar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı gibi birkaç statüde çalışanlar, Bağ-Kur günlerini sildirenler, yurt içi, yurt dışı borçlanması yapanlar emeklilik planlamasını doğru yapmalıdırlar. Aksi halde emeklilikleri iptal olabilir ya da emeklilik süreci uzayabilir.
SGK denetimi nasıl yapılacak?
E-Devlet'te prim iptaline maruz kalan emeklilerin maaşları doğrudan kesilmeyecek. İptal edilen primler, toplam prim gün sayısından düşülecek ve ortaya çıkan gün sayısının emeklilik için yeterli olup olmadığı dikkate alınacak.
Örneğin emekli olmak için 5500 iş gününe ihtiyaç duyan bir emeklinin halihazırda 6000 gün prim ödemesi varsa ve iki yıllık primleri (720 gün) silinirse, toplam prim gün sayısı 5280'e gerileyecek. Bu durumda emeklilik için yeterli olan 5500 şartını sağlayamaması nedeniyle emekli maaşı kesilecek.