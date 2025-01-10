SGK uzmanı Özgür Erdursun uyardı: Emekli maaşınız kesilebilir

"Sahte sigortalılık tespit edilirse, bu günler silinir. Emekli olmuş kişilerde emeklilik iptal edilir. Geriye dönük yasal faizi ile emekli aylıkları kurum tarafından geri istenir. Sağlık harcamalarının parası da yasal faizi ile kurum tarafından geri istenir. Sahte sigortalılık için ödediğiniz paralar size iade edilmez.

Sahte sigortalılığa dikkat edin. Kurallara uygun bir şekilde nasıl emekli olacağınızı, eksik günlerinizi nasıl tamamlayacağınızı bilin. Hangi tarihte sigortalı olmuş iseniz, o sigorta başlangıcınıza göre SSK-Bağ-Kur-Banka Sandığı-Emekli Sandığı hangisinden nasıl bir yol izleyerek emekli olacağınızı bilmeniz gerekir.

Sahte sigortalılık, kendi şirketinde sigortalı olanlar, gün çakışması olanlar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı gibi birkaç statüde çalışanlar, Bağ-Kur günlerini sildirenler, yurt içi, yurt dışı borçlanması yapanlar emeklilik planlamasını doğru yapmalıdırlar. Aksi halde emeklilikleri iptal olabilir ya da emeklilik süreci uzayabilir.