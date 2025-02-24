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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tüm videoları silindi, yapım şirketi harekete geçti
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tüm videoları silindi, yapım şirketi harekete geçti
Sputnik Türkiye
NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, ailenin torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T11:05+0300
2025-02-24T11:07+0300
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rtük
şakir paşa ailesi
şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
mahkeme
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Şakir Paşa Ailesi’nin torunları, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini ve aile itibarına zarar verdiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yayınlanan bölümlere erişimin kaldırılması, yeni bölümlerin çekilmemesi ve yayınlanmaması yönünde karar verdi.NOW TV ve yapım şirketi karara i̇tiraz edecekDizinin yapım şirketi, mahkemenin verdiği bu kararın ardından bugün itirazda bulunacak. Eğer mahkeme itirazı reddederse, dizinin tamamen sona ermesi kesinleşecek. RTÜK de geçtiğimiz hafta diziye 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası vermişti.Set çekimleri askıya alındıMahkeme kararının ardından dizinin çekimleri de durduruldu. Yapım ekibi, pazartesi ve salı günleri sete çıkılacağı bilgisini almıştı, ancak yayın ve çekim yasağı nedeniyle ekip çalışmalarını askıya aldı. Kararın ardından yapım şirketi, mahkemenin vereceği son kararı bekliyor.Dizinin geleceği mahkemenin kararına bağlıŞu an için dizinin geleceği belirsizliğini koruyor. Eğer mahkeme, yapım şirketinin itirazını reddederse, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi ekran ömrünü tamamlamış olacak. Yapım şirketinin karara itirazı kabul edilirse, dizinin yayın hayatına devam etme ihtimali doğabilir. Ancak bu süreçte yeni bölümlerin çekilip çekilmeyeceği ve dizinin geleceği, tamamen mahkemeden çıkacak nihai karara bağlı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/sakir-pasa-ailesi-dizisi-yayindan-kaldirildi-mi-yeni-bolumler-yayinlanacak-mi-mahkeme-karari-geldi-1093883772.html
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tüm videoları silindi, yapım şirketi harekete geçti

11:05 24.02.2025 (güncellendi: 11:07 24.02.2025)
© FotoğrafŞakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Fotoğraf
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NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, ailenin torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı. Kararın tebliğ edilmesiyle birlikte dizinin daha önce yayınlanan 7 bölümü sosyal medya platformlarından tamamen silindi. Dizinin yapım şirketi ise karara itiraz edecek.
Şakir Paşa Ailesi’nin torunları, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini ve aile itibarına zarar verdiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yayınlanan bölümlere erişimin kaldırılması, yeni bölümlerin çekilmemesi ve yayınlanmaması yönünde karar verdi.

NOW TV ve yapım şirketi karara i̇tiraz edecek

Dizinin yapım şirketi, mahkemenin verdiği bu kararın ardından bugün itirazda bulunacak. Eğer mahkeme itirazı reddederse, dizinin tamamen sona ermesi kesinleşecek. RTÜK de geçtiğimiz hafta diziye 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası vermişti.

Set çekimleri askıya alındı

Mahkeme kararının ardından dizinin çekimleri de durduruldu. Yapım ekibi, pazartesi ve salı günleri sete çıkılacağı bilgisini almıştı, ancak yayın ve çekim yasağı nedeniyle ekip çalışmalarını askıya aldı. Kararın ardından yapım şirketi, mahkemenin vereceği son kararı bekliyor.

Dizinin geleceği mahkemenin kararına bağlı

Şu an için dizinin geleceği belirsizliğini koruyor. Eğer mahkeme, yapım şirketinin itirazını reddederse, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi ekran ömrünü tamamlamış olacak. Yapım şirketinin karara itirazı kabul edilirse, dizinin yayın hayatına devam etme ihtimali doğabilir. Ancak bu süreçte yeni bölümlerin çekilip çekilmeyeceği ve dizinin geleceği, tamamen mahkemeden çıkacak nihai karara bağlı.
Şakir Paşa ve Ailesi dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
TÜRKİYE
Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı? Yeni bölümler yayınlanacak mı? Mahkeme kararı geldi
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