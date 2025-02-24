https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-dizisinin-tum-videolari-silindi-yapim-sirketi-harekete-1093924277.html

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tüm videoları silindi, yapım şirketi harekete geçti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tüm videoları silindi, yapım şirketi harekete geçti

Sputnik Türkiye

NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, ailenin torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T11:05+0300

2025-02-24T11:05+0300

2025-02-24T11:07+0300

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şakir paşa ailesi

şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar

mahkeme

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Şakir Paşa Ailesi’nin torunları, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini ve aile itibarına zarar verdiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yayınlanan bölümlere erişimin kaldırılması, yeni bölümlerin çekilmemesi ve yayınlanmaması yönünde karar verdi.NOW TV ve yapım şirketi karara i̇tiraz edecekDizinin yapım şirketi, mahkemenin verdiği bu kararın ardından bugün itirazda bulunacak. Eğer mahkeme itirazı reddederse, dizinin tamamen sona ermesi kesinleşecek. RTÜK de geçtiğimiz hafta diziye 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası vermişti.Set çekimleri askıya alındıMahkeme kararının ardından dizinin çekimleri de durduruldu. Yapım ekibi, pazartesi ve salı günleri sete çıkılacağı bilgisini almıştı, ancak yayın ve çekim yasağı nedeniyle ekip çalışmalarını askıya aldı. Kararın ardından yapım şirketi, mahkemenin vereceği son kararı bekliyor.Dizinin geleceği mahkemenin kararına bağlıŞu an için dizinin geleceği belirsizliğini koruyor. Eğer mahkeme, yapım şirketinin itirazını reddederse, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi ekran ömrünü tamamlamış olacak. Yapım şirketinin karara itirazı kabul edilirse, dizinin yayın hayatına devam etme ihtimali doğabilir. Ancak bu süreçte yeni bölümlerin çekilip çekilmeyeceği ve dizinin geleceği, tamamen mahkemeden çıkacak nihai karara bağlı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/sakir-pasa-ailesi-dizisi-yayindan-kaldirildi-mi-yeni-bolumler-yayinlanacak-mi-mahkeme-karari-geldi-1093883772.html

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