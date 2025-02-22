https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/sakir-pasa-ailesi-dizisi-yayindan-kaldirildi-mi-yeni-bolumler-yayinlanacak-mi-mahkeme-karari-geldi-1093883772.html

Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı? Yeni bölümler yayınlanacak mı? Mahkeme kararı geldi

Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı? Yeni bölümler yayınlanacak mı? Mahkeme kararı geldi

Sputnik Türkiye

NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi hakkında mahkeme tarafından yayın durdurma kararı alındı. Karar, Şakir Paşa'nın... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T09:05+0300

2025-02-22T09:05+0300

2025-02-22T09:05+0300

türki̇ye

rtük

birsen altuntaş

büyükada

kızıl

medyapım

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

şakir paşa ailesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091780198_17:0:721:396_1920x0_80_0_0_e95651face722aecc11531cb78ad285c.png

Şakir Paşa Ailesi dizisi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla durduruldu. Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan tarafından açılan dava sonrası, mahkemenin verdiği tedbir kararı kanala tebliğ edildi.Şakir Paşa Ailesi dizisine mahkeme engeli: Yayından kaldırıldı mı?Bu gelişme üzerine, bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. NOW TV, dizinin tekrar yayınlarını da iptal etti ve yayın saatinde Kızıl Goncalar’ı ekrana getireceğini duyurdu.Yapım şirketinden hukuki mücadele başlıyorBirsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapımcısı Medyapım, mahkeme kararının iptali için pazartesi günü avukatlarıyla yasal süreç başlatacağını açıkladı.Öte yandan, RTÜK tarafından 3 kez yayın durdurma cezası alan dizinin çekimlerinin kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği belirtildi. Kanalın, yayına hazır olan bir bölüm stokunun bulunduğu da gelen bilgiler arasında.RTÜK’ten cezaŞakir Paşa Ailesi dizisi, RTÜK tarafından da ağır eleştirilere maruz kaldı. Kurul, dizinin "mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle toplum ahlakına aykırı unsurlar içerdiği" gerekçesiyle hem yayın durdurma hem de idari para cezası verdi.RTÜK’ün 3 kez yayın durdurma cezası verdiği dizide, Şakir Paşa ile gelini arasındaki ilişki en çok eleştirilen unsurlar arasında yer aldı.Dizinin platosunda yangın çıkmıştıDizi, geçtiğimiz hafta Büyükada’daki köşkün birebir aynısının kurulduğu Kartal’daki çekim platosunda çıkan yangınla da gündeme gelmişti. Setin büyük bölümünün kül olması üzerine çekimlere bir süre ara verilmişti.Ayrıca, dizinin bu pazar günü için Sait Halim Paşa Yalısı’nda yemekli özel bir davet düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle etkinlik iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/prof-dr-naci-gorur-mta-haritasinda-fay-yeri-belirgin-degil-diyerek-uyardi-bolgede-depremler-1093882146.html

türki̇ye

büyükada

kızıl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şakir paşa ailesi dizisi mahkeme kararıyla durduruldu! rtük’ten yayın cezası alan dizi, bu hafta ekrana gelmeyecek. peki, yeni bölümler yayınlanacak mı? i̇şte dizinin geleceğiyle ilgili detaylar