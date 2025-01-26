https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/oyuncu-fusun-demirel-oglunun-ucakta-zehirlendigini-duyurdu-hayati-tehlikeyi-atlatti-ama-siz-tavuklu-1093060634.html
Oyuncu Füsun Demirel oğlunun uçakta zehirlendiğini duyurdu: 'Hayati tehlikeyi atlattı ama siz tavuklu sandviç yemeyin'
Oyuncu Füsun Demirel oğlunun uçakta zehirlendiğini duyurdu: 'Hayati tehlikeyi atlattı ama siz tavuklu sandviç yemeyin'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Füsun Demirel'in oğlu Pegasus'un uçağında satılan yiyecek nedeniyle zehirlendi. Olayın Dubai'den Türkiye'ye dönüş uçağında yaşandığını söyleyen Demirel... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T14:27+0300
2025-01-26T14:27+0300
2025-01-26T14:27+0300
türkiye
füsun demirel
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
tavuk
pegasus
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Oyuncu Füsun Demirel, 25 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinden İstanbul'a dönmek için Pegasus'un PC741 sayılı uçağına bindi.'Oğlum uçakta tavuktan zehirlendi'Demirel'in iddiasına göre oğlu uçakta Pegasus'un sattığı tavuklu wrap nedeni ile zehirlendi.Füsun Demirel'in oğlu zehirlendiİstanbul'a iner inmez oğlunu hastaneye götüren Demirel, hastanenin şikayetçi olunmasını önerdiğini ve adli vaka raporu tutulduğunu belirtti.Demirel, savcılığa şikayetçi olacağını fakat ilk önce sosyal medyadan duyurmak istediğini dile getirdi.'Bozuk tavuk verecek kadar mı küçüldünüz?Demirel şunları kaydetti:Pegasus'tan zehirlenme iddiasına yanıt: PNR numarası paylaşınızDemirel'in 1 milyon görüntülenen paylaşımına da Pegasus şu yanıtı verdi:
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Oyuncu Füsun Demirel oğlunun uçakta zehirlendiğini duyurdu: 'Hayati tehlikeyi atlattı ama siz tavuklu sandviç yemeyin'
Oyuncu Füsun Demirel'in oğlu Pegasus'un uçağında satılan yiyecek nedeniyle zehirlendi. Olayın Dubai'den Türkiye'ye dönüş uçağında yaşandığını söyleyen Demirel, "Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim" dedi.
Oyuncu Füsun Demirel, 25 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinden İstanbul'a dönmek için Pegasus'un PC741 sayılı uçağına bindi.
'Oğlum uçakta tavuktan zehirlendi'
Demirel'in iddiasına göre oğlu uçakta Pegasus'un sattığı tavuklu wrap nedeni ile zehirlendi.
Füsun Demirel'in oğlu zehirlendi
İstanbul'a iner inmez oğlunu hastaneye götüren Demirel, hastanenin şikayetçi olunmasını önerdiğini ve adli vaka raporu tutulduğunu belirtti.
Demirel, savcılığa şikayetçi olacağını fakat ilk önce sosyal medyadan duyurmak istediğini dile getirdi.
'Bozuk tavuk verecek kadar mı küçüldünüz?
Demirel şunları kaydetti:
Kimse Pegasus'a ait uçakta tavuklu sandviç yemesin. Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz. Pegasus, insanlara bozuk tavuklu sandviç yedirecek kadar mı küçüldünüz? Oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Sizden şikayetçiyim.
Pegasus'tan zehirlenme iddiasına yanıt: PNR numarası paylaşınız
Demirel'in 1 milyon görüntülenen paylaşımına da Pegasus şu yanıtı verdi:
Merhaba Füsun Hanım, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Misafirlerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Bahsettiğiniz durumu detaylı şekilde inceleyebilmek ve gerekli araştırmaları yapabilmek adına PNR numaranızı ve ilgili bilgileri DM üzerinden bizimle paylaşmanızı rica ederiz.