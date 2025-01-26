https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/oyuncu-fusun-demirel-oglunun-ucakta-zehirlendigini-duyurdu-hayati-tehlikeyi-atlatti-ama-siz-tavuklu-1093060634.html

Oyuncu Füsun Demirel oğlunun uçakta zehirlendiğini duyurdu: 'Hayati tehlikeyi atlattı ama siz tavuklu sandviç yemeyin'

Oyuncu Füsun Demirel oğlunun uçakta zehirlendiğini duyurdu: 'Hayati tehlikeyi atlattı ama siz tavuklu sandviç yemeyin'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Füsun Demirel'in oğlu Pegasus'un uçağında satılan yiyecek nedeniyle zehirlendi. Olayın Dubai'den Türkiye'ye dönüş uçağında yaşandığını söyleyen Demirel... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T14:27+0300

2025-01-26T14:27+0300

2025-01-26T14:27+0300

türkiye

füsun demirel

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

tavuk

pegasus

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Oyuncu Füsun Demirel, 25 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinden İstanbul'a dönmek için Pegasus'un PC741 sayılı uçağına bindi.'Oğlum uçakta tavuktan zehirlendi'Demirel'in iddiasına göre oğlu uçakta Pegasus'un sattığı tavuklu wrap nedeni ile zehirlendi.Füsun Demirel'in oğlu zehirlendiİstanbul'a iner inmez oğlunu hastaneye götüren Demirel, hastanenin şikayetçi olunmasını önerdiğini ve adli vaka raporu tutulduğunu belirtti.Demirel, savcılığa şikayetçi olacağını fakat ilk önce sosyal medyadan duyurmak istediğini dile getirdi.'Bozuk tavuk verecek kadar mı küçüldünüz?Demirel şunları kaydetti:Pegasus'tan zehirlenme iddiasına yanıt: PNR numarası paylaşınızDemirel'in 1 milyon görüntülenen paylaşımına da Pegasus şu yanıtı verdi:

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