https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak-2025-2025-ramazan-bayrami-hava-durumu-ramazan-bayraminda-hava-1093917202.html

Tatil için hazırlananlar dikkat: Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Tatil için hazırlananlar dikkat: Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

2025 Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji’ye göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek! Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcak hava beklenirken, yağışlar mevsim normallerinde olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 1 aylık tahmin raporuna göre, 2025 Ramazan Bayramı’nda Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde sıcaklıklar 1 dereceye kadar artarken, diğer bölgelerde 1 ila 2 derece arasında değişecek. Yağışlar ise mevsim normallerine yakın seviyede olacak. İşte bayramda hava durumu tahminleri ve 2025 Ramazan Bayramı tarihleri…Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?📌 Meteoroloji’nin uzun vadeli tahminine göre:Bu tahmine göre Ramazan Bayramı boyunca genel olarak ılık ve mevsime uygun bir hava hakim olacak. Ancak bölgesel yağışlar ve anlık hava değişimleri yaşanabilir.2025 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?📌 Ramazan Ayı’nın Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2025 CumartesiHicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Müslümanlar bu tarihte ilk sahurlarını yaparak oruç ibadetine başlayacak.2025 Ramazan Bayramı ne zaman?📌 Ramazan Bayramı Başlangıcı: 30 Mart 2025 Pazar📌 Ramazan Bayramı Bitişi: 1 Nisan 2025 SalıÜç gün sürecek bayramda, milyonlarca Müslüman oruçlarını tamamlamanın sevincini yaşayacak ve bayramın manevi atmosferinde sevdikleriyle bir araya gelecek. Bayram boyunca ibadetler yerine getirilirken, sosyal ziyaretler ve geleneksel bayram kutlamaları da gerçekleştirilecek.

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