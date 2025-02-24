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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Piyasadan çekilecek güvensiz ürünler listesi güncellendi, Bakanlık resmen yasakladı: Bebek kıyafetinde boğulma riski
Piyasadan çekilecek güvensiz ürünler listesi güncellendi, Bakanlık resmen yasakladı: Bebek kıyafetinde boğulma riski
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Hello Baby markasına ait çıtçıtlı bebek bodysini boğulma riski nedeniyle güvensiz ilan etti! ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.
2025-02-24T10:57+0300
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sağlik
ticaret bakanlığı
bebek
çıtçıt
atlet
atlet
giyim
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tehlike
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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri tehlikeli ürünlere karşı uyarmaya devam ediyor. “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında son olarak bir bebek giyim ürünü için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı. Hello Baby (E-Bebek) markasına ait 2 yaş çıtçıtlı body mavi renk (barkod numarası: 86827667217416) adlı ürünün, bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı tespit edildi.Güvensizlik nedeni: Boğulma ve yaralanma riskiBakanlığın yaptığı incelemelerde, ürünün dişi çıtçıtının 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girdiği belirlendi. Bu durum, bebeklerde boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor. Uzmanlar, küçük parçaların koparak yutulmasının, solunum yolunu tıkama ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.Toplatma kararı alındıBakanlık, yapılan testler sonucunda ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadaki mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Ebeveynlerin ellerinde bulunan bu ürünü kullanmamaları ve ilgili satış noktalarına iade etmeleri istendi.Riskli ürünler listesi yayınlanmaya devam ediyorTicaret Bakanlığı, tüketici güvenliği kapsamında düzenli olarak Güvensiz Ürün Bildirimleri Listesi’ni güncelliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi” ile birlikte, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı güvensiz ürünler de halk sağlığı için büyük önem taşıyor.Bakanlık marka ve fotoğraflarıyla duyurduYapılan açıklamada, güvensiz bulunan ürünlerin marka ve fotoğraflarıyla birlikte kamuoyuna sunulduğu belirtildi. Ebeveynler ve tüketiciler, bakanlığın resmi internet sitesi ve duyurularını takip ederek, sağlık açısından risk taşıyan ürünlerden haberdar olabilirler.Tüketicilere uyarı: Bebek ürünlerinde güvenlik kontrolü önemliUzmanlar, bebek ürünleri satın alırken küçük parçalar içermeyen, sağlam ve sertifikalı ürünleri tercih etmeleri konusunda ebeveynleri uyardı. Özellikle çıtçıtlı giysiler, oyuncaklar ve beslenme ürünlerinde güvenlik standartlarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
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ticaret bakanlığı güvensiz ürün, hello baby çıtçıtlı body toplatma, bebek kıyafetleri boğulma riski, e-bebek ürünleri toplatıldı, bakanlık yasaklı ürünler listesi, güvensiz bebek ürünleri, bebek giysisi toplatıldı, bebek giyiminde tehlike, bebek kıyafetlerinde boğulma riski, çocuk sağlığı tehlikede, ebeveynlere önemli uyarı, ticaret bakanlığı toplatma kararı, yasaklı bebek ürünleri, boğulma riski taşıyan ürünler, tehlikeli çocuk giysileri, güvensiz ürün bildirimi, bebek giysisinde büyük tehlike, bakanlık o ürünü yasakladı
ticaret bakanlığı güvensiz ürün, hello baby çıtçıtlı body toplatma, bebek kıyafetleri boğulma riski, e-bebek ürünleri toplatıldı, bakanlık yasaklı ürünler listesi, güvensiz bebek ürünleri, bebek giysisi toplatıldı, bebek giyiminde tehlike, bebek kıyafetlerinde boğulma riski, çocuk sağlığı tehlikede, ebeveynlere önemli uyarı, ticaret bakanlığı toplatma kararı, yasaklı bebek ürünleri, boğulma riski taşıyan ürünler, tehlikeli çocuk giysileri, güvensiz ürün bildirimi, bebek giysisinde büyük tehlike, bakanlık o ürünü yasakladı

Piyasadan çekilecek güvensiz ürünler listesi güncellendi, Bakanlık resmen yasakladı: Bebek kıyafetinde boğulma riski

10:57 24.02.2025 (güncellendi: 10:59 24.02.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturanne bebek
anne bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında ebeveynleri yakından ilgilendiren yeni bir ürünü duyurdu. Hello Baby markasına ait çıtçıtlı bebek bodysinin, boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri tehlikeli ürünlere karşı uyarmaya devam ediyor. “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında son olarak bir bebek giyim ürünü için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı. Hello Baby (E-Bebek) markasına ait 2 yaş çıtçıtlı body mavi renk (barkod numarası: 86827667217416) adlı ürünün, bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı tespit edildi.
© Fotoğraf : Ticaret BakanlığıBebek tulumu
Bebek tulumu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
Bebek tulumu
© Fotoğraf : Ticaret Bakanlığı

Güvensizlik nedeni: Boğulma ve yaralanma riski

Bakanlığın yaptığı incelemelerde, ürünün dişi çıtçıtının 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girdiği belirlendi. Bu durum, bebeklerde boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor. Uzmanlar, küçük parçaların koparak yutulmasının, solunum yolunu tıkama ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Toplatma kararı alındı

Bakanlık, yapılan testler sonucunda ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadaki mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Ebeveynlerin ellerinde bulunan bu ürünü kullanmamaları ve ilgili satış noktalarına iade etmeleri istendi.

Riskli ürünler listesi yayınlanmaya devam ediyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği kapsamında düzenli olarak Güvensiz Ürün Bildirimleri Listesi’ni güncelliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi” ile birlikte, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı güvensiz ürünler de halk sağlığı için büyük önem taşıyor.

Bakanlık marka ve fotoğraflarıyla duyurdu

Yapılan açıklamada, güvensiz bulunan ürünlerin marka ve fotoğraflarıyla birlikte kamuoyuna sunulduğu belirtildi. Ebeveynler ve tüketiciler, bakanlığın resmi internet sitesi ve duyurularını takip ederek, sağlık açısından risk taşıyan ürünlerden haberdar olabilirler.

Tüketicilere uyarı: Bebek ürünlerinde güvenlik kontrolü önemli

Uzmanlar, bebek ürünleri satın alırken küçük parçalar içermeyen, sağlam ve sertifikalı ürünleri tercih etmeleri konusunda ebeveynleri uyardı. Özellikle çıtçıtlı giysiler, oyuncaklar ve beslenme ürünlerinde güvenlik standartlarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
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