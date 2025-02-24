https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/piyasadan-cekilecek-guvensiz-urunler-listesi-guncellendi-bakanlik-resmen-yasakladi-bebek-1093922550.html

Piyasadan çekilecek güvensiz ürünler listesi güncellendi, Bakanlık resmen yasakladı: Bebek kıyafetinde boğulma riski

Piyasadan çekilecek güvensiz ürünler listesi güncellendi, Bakanlık resmen yasakladı: Bebek kıyafetinde boğulma riski

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Hello Baby markasına ait çıtçıtlı bebek bodysini boğulma riski nedeniyle güvensiz ilan etti! ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

2025-02-24T10:57+0300

2025-02-24T10:57+0300

2025-02-24T10:59+0300

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri tehlikeli ürünlere karşı uyarmaya devam ediyor. “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında son olarak bir bebek giyim ürünü için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı. Hello Baby (E-Bebek) markasına ait 2 yaş çıtçıtlı body mavi renk (barkod numarası: 86827667217416) adlı ürünün, bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı tespit edildi.Güvensizlik nedeni: Boğulma ve yaralanma riskiBakanlığın yaptığı incelemelerde, ürünün dişi çıtçıtının 65,62 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girdiği belirlendi. Bu durum, bebeklerde boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor. Uzmanlar, küçük parçaların koparak yutulmasının, solunum yolunu tıkama ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.Toplatma kararı alındıBakanlık, yapılan testler sonucunda ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadaki mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Ebeveynlerin ellerinde bulunan bu ürünü kullanmamaları ve ilgili satış noktalarına iade etmeleri istendi.Riskli ürünler listesi yayınlanmaya devam ediyorTicaret Bakanlığı, tüketici güvenliği kapsamında düzenli olarak Güvensiz Ürün Bildirimleri Listesi’ni güncelliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi” ile birlikte, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı güvensiz ürünler de halk sağlığı için büyük önem taşıyor.Bakanlık marka ve fotoğraflarıyla duyurduYapılan açıklamada, güvensiz bulunan ürünlerin marka ve fotoğraflarıyla birlikte kamuoyuna sunulduğu belirtildi. Ebeveynler ve tüketiciler, bakanlığın resmi internet sitesi ve duyurularını takip ederek, sağlık açısından risk taşıyan ürünlerden haberdar olabilirler.Tüketicilere uyarı: Bebek ürünlerinde güvenlik kontrolü önemliUzmanlar, bebek ürünleri satın alırken küçük parçalar içermeyen, sağlam ve sertifikalı ürünleri tercih etmeleri konusunda ebeveynleri uyardı. Özellikle çıtçıtlı giysiler, oyuncaklar ve beslenme ürünlerinde güvenlik standartlarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

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