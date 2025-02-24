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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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İş dünyasının duayen ismi Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti: Abisi ile aynı gün öldü
İş dünyasının duayen ismi Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti: Abisi ile aynı gün öldü
Sputnik Türkiye
Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti! Ulusoy denizcilik a.ş ortaklarından ve yılmaz ulusoy holding yönetim kurulu başkanı yılmaz ulusoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düştü.
2025-02-24T10:45+0300
2025-02-24T10:45+0300
yaşam
ulusoy
i̇stanbul sanayi odası (i̇so)
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yılmaz ulusoy
ölüm
ölüm nedeni
cenaze
cenaze töreni
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İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Ulusoy, uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Şubat’ta hayatını kaybetti. Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ulusoy’un vefatı, iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.Cenaze töreni bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeMerhum iş insanının cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi, sevenleri ve iş dünyasından birçok önemli ismin törene katılması bekleniyor.Vefat tarihinde dikkat çeken tesadüf: Ağabeyi Saffet Ulusoy ile aynı gün hayatını kaybettiİlginç bir tesadüf olarak, Yılmaz Ulusoy’un vefat tarihi 23 Şubat, ağabeyi ve lojistik sektörünün öncüsü kabul edilen Saffet Ulusoy’un da ölüm yıl dönümü. Saffet Ulusoy, Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığının gelişimine büyük katkı sağlamış bir isim olarak biliniyordu.İş dünyasında köklü bir kariyer1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı. 2008 yılında buradan ayrılarak kendi şirketi olan Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.Samsunspor başkanlığı ve spora katkılarıUlusoy, sadece iş dünyasında değil, spor camiasında da aktif bir rol üstlendi. 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü’nün başkanlığını yaptı ve Türk sporuna önemli katkılar sundu.Başarılı iş kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Ulusoy, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde "İş Dünyası Onur Ödülü"nü almıştı.Özel hayatı ve ailesiSerap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi. Hayatı boyunca ailesine ve işine büyük önem verdi.
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İş dünyasının duayen ismi Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti: Abisi ile aynı gün öldü

10:45 24.02.2025
© FotoğrafYılmaz Ulusoy
Yılmaz Ulusoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Fotoğraf
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Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek 23 Şubat’ta hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Ulusoy, uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Şubat’ta hayatını kaybetti. Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ulusoy’un vefatı, iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Cenaze töreni bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde

Merhum iş insanının cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi, sevenleri ve iş dünyasından birçok önemli ismin törene katılması bekleniyor.

Vefat tarihinde dikkat çeken tesadüf: Ağabeyi Saffet Ulusoy ile aynı gün hayatını kaybetti

İlginç bir tesadüf olarak, Yılmaz Ulusoy’un vefat tarihi 23 Şubat, ağabeyi ve lojistik sektörünün öncüsü kabul edilen Saffet Ulusoy’un da ölüm yıl dönümü. Saffet Ulusoy, Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığının gelişimine büyük katkı sağlamış bir isim olarak biliniyordu.

İş dünyasında köklü bir kariyer

1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı. 2008 yılında buradan ayrılarak kendi şirketi olan Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Samsunspor başkanlığı ve spora katkıları

Ulusoy, sadece iş dünyasında değil, spor camiasında da aktif bir rol üstlendi. 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü’nün başkanlığını yaptı ve Türk sporuna önemli katkılar sundu.
Başarılı iş kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Ulusoy, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde "İş Dünyası Onur Ödülü"nü almıştı.

Özel hayatı ve ailesi

Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi. Hayatı boyunca ailesine ve işine büyük önem verdi.
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