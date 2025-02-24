O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Demir Demirkan: “Sandık Hikayeleri projesi kapsamında 4 kitabın 4 farklı albümü. 40 yeni şarkısı olacak”
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Kar, yeni haftada etkisini kaybediyor
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kısmi af geliyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/o-bile-rahat-birakilmadi-kardan-gelini-caldilar-geri-kalanini-parcaladilar-1093916100.html
O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar
O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar’da bir kuaför tarafından yapılan "kardan gelin" kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Plastik gövdesi alınıp götürülen kardan gelinin... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T08:06+0300
2025-02-24T08:06+0300
yaşam
avcılar
kar
kar topu
kardan adam
kardan kadın
kardan heykel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093916866_34:0:756:406_1920x0_80_0_0_a3dd2daf87692c9f7a41433de37b0ab9.png
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuaförlük yapan Bekir Gök, kar yağışını fırsata çevirerek iş yerinin önüne alışılmışın dışında bir figür yaptı. Klasik bir kardan adam yerine, gelinlik giymiş bir "kardan gelin" yaptı.Mahalle sakinleri ve müşteriler, kardan gelini ilgiyle izledi, fotoğraflar çektirdi. Ancak bu neşeli görüntü uzun sürmedi. Akşam saatlerinde gelen bir grup, kardan gelinin plastik gövdesini çalarak ortadan kayboldu.Hırsızlar plastik gövdeyi götürdü, kalanı tekmeledi📌 Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir grup kişinin kuaförün bahçesine girerek, kardan gelinin plastik gövdesini aldıkları ve hızla uzaklaştıkları görülüyor.📌 Saldırı bununla da sınırlı kalmadı! Grubun geride kalan kar yığınına da tekmeler savurduğu ve kardan gelini tamamen dağıttığı kaydedildi.Bu olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar hırsızlığı eleştiren yorumlar yaptı.Kuaför Bekir Gök: Finalimiz bu, söyleyecek söz bulamıyorumOlay sonrası konuşan iş yeri sahibi Bekir Gök, yaşananlara tepki gösterdi. Büyük emek verdiklerini söyleyen Gök, şu ifadeleri kullandı:Mahalle sakinleri tepkili: Bu kadarına da pesOlayı gören bazı vatandaşlar, kardan gelinin çalınmasına ve parçalanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada "Bir kardan gelini bile rahat bırakmıyorlar!", "Bu kadarına da pes!" gibi yorumlar yapıldı.Bazı mahalle sakinleri ise, olayın çocuklar tarafından yapılmış bir şaka olabileceğini ancak yine de yapılan emeğe saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/subat-ayina-gunesli-veda-ederken-meteorolojiden-yeni-uyari-geldi-6-sehirde-alarma-gecildi-bahar-ne-1093913663.html
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093916866_125:0:666:406_1920x0_80_0_0_29cce3b2fb7568d105ddb2b004d6fe70.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avcılar, kar, kar topu, kardan adam, kardan kadın, kardan heykel
avcılar, kar, kar topu, kardan adam, kardan kadın, kardan heykel

O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar

08:06 24.02.2025
© FotoğrafKardan gelin
Kardan gelin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul Avcılar’da bir kuaför tarafından yapılan "kardan gelin" kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Plastik gövdesi alınıp götürülen kardan gelinin geri kalan bölümleri ise tekmelenerek dağıtıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuaförlük yapan Bekir Gök, kar yağışını fırsata çevirerek iş yerinin önüne alışılmışın dışında bir figür yaptı. Klasik bir kardan adam yerine, gelinlik giymiş bir "kardan gelin" yaptı.
Mahalle sakinleri ve müşteriler, kardan gelini ilgiyle izledi, fotoğraflar çektirdi. Ancak bu neşeli görüntü uzun sürmedi. Akşam saatlerinde gelen bir grup, kardan gelinin plastik gövdesini çalarak ortadan kayboldu.

Hırsızlar plastik gövdeyi götürdü, kalanı tekmeledi

📌 Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir grup kişinin kuaförün bahçesine girerek, kardan gelinin plastik gövdesini aldıkları ve hızla uzaklaştıkları görülüyor.
📌 Saldırı bununla da sınırlı kalmadı! Grubun geride kalan kar yığınına da tekmeler savurduğu ve kardan gelini tamamen dağıttığı kaydedildi.
Bu olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar hırsızlığı eleştiren yorumlar yaptı.

Kuaför Bekir Gök: Finalimiz bu, söyleyecek söz bulamıyorum

Olay sonrası konuşan iş yeri sahibi Bekir Gök, yaşananlara tepki gösterdi. Büyük emek verdiklerini söyleyen Gök, şu ifadeleri kullandı:
"Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir kar topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu. Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah."

Mahalle sakinleri tepkili: Bu kadarına da pes

Olayı gören bazı vatandaşlar, kardan gelinin çalınmasına ve parçalanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada "Bir kardan gelini bile rahat bırakmıyorlar!", "Bu kadarına da pes!" gibi yorumlar yapıldı.
Bazı mahalle sakinleri ise, olayın çocuklar tarafından yapılmış bir şaka olabileceğini ancak yine de yapılan emeğe saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
Kanada'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı -38°C'yi buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
YAŞAM
Şubat ayına güneşli veda ederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 6 şehirde alarma geçildi: Bahar ne zaman gelecek?
07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала