https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/o-bile-rahat-birakilmadi-kardan-gelini-caldilar-geri-kalanini-parcaladilar-1093916100.html

O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar

O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar

Sputnik Türkiye

İstanbul Avcılar’da bir kuaför tarafından yapılan "kardan gelin" kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Plastik gövdesi alınıp götürülen kardan gelinin... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T08:06+0300

2025-02-24T08:06+0300

2025-02-24T08:06+0300

yaşam

avcılar

kar

kar topu

kardan adam

kardan kadın

kardan heykel

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuaförlük yapan Bekir Gök, kar yağışını fırsata çevirerek iş yerinin önüne alışılmışın dışında bir figür yaptı. Klasik bir kardan adam yerine, gelinlik giymiş bir "kardan gelin" yaptı.Mahalle sakinleri ve müşteriler, kardan gelini ilgiyle izledi, fotoğraflar çektirdi. Ancak bu neşeli görüntü uzun sürmedi. Akşam saatlerinde gelen bir grup, kardan gelinin plastik gövdesini çalarak ortadan kayboldu.Hırsızlar plastik gövdeyi götürdü, kalanı tekmeledi📌 Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir grup kişinin kuaförün bahçesine girerek, kardan gelinin plastik gövdesini aldıkları ve hızla uzaklaştıkları görülüyor.📌 Saldırı bununla da sınırlı kalmadı! Grubun geride kalan kar yığınına da tekmeler savurduğu ve kardan gelini tamamen dağıttığı kaydedildi.Bu olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar hırsızlığı eleştiren yorumlar yaptı.Kuaför Bekir Gök: Finalimiz bu, söyleyecek söz bulamıyorumOlay sonrası konuşan iş yeri sahibi Bekir Gök, yaşananlara tepki gösterdi. Büyük emek verdiklerini söyleyen Gök, şu ifadeleri kullandı:Mahalle sakinleri tepkili: Bu kadarına da pesOlayı gören bazı vatandaşlar, kardan gelinin çalınmasına ve parçalanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada "Bir kardan gelini bile rahat bırakmıyorlar!", "Bu kadarına da pes!" gibi yorumlar yapıldı.Bazı mahalle sakinleri ise, olayın çocuklar tarafından yapılmış bir şaka olabileceğini ancak yine de yapılan emeğe saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

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