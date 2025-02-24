https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/o-bile-rahat-birakilmadi-kardan-gelini-caldilar-geri-kalanini-parcaladilar-1093916100.html
O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar
O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar’da bir kuaför tarafından yapılan "kardan gelin" kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Plastik gövdesi alınıp götürülen kardan gelinin... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T08:06+0300
2025-02-24T08:06+0300
2025-02-24T08:06+0300
yaşam
avcılar
kar
kar topu
kardan adam
kardan kadın
kardan heykel
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuaförlük yapan Bekir Gök, kar yağışını fırsata çevirerek iş yerinin önüne alışılmışın dışında bir figür yaptı. Klasik bir kardan adam yerine, gelinlik giymiş bir "kardan gelin" yaptı.Mahalle sakinleri ve müşteriler, kardan gelini ilgiyle izledi, fotoğraflar çektirdi. Ancak bu neşeli görüntü uzun sürmedi. Akşam saatlerinde gelen bir grup, kardan gelinin plastik gövdesini çalarak ortadan kayboldu.Hırsızlar plastik gövdeyi götürdü, kalanı tekmeledi📌 Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir grup kişinin kuaförün bahçesine girerek, kardan gelinin plastik gövdesini aldıkları ve hızla uzaklaştıkları görülüyor.📌 Saldırı bununla da sınırlı kalmadı! Grubun geride kalan kar yığınına da tekmeler savurduğu ve kardan gelini tamamen dağıttığı kaydedildi.Bu olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar hırsızlığı eleştiren yorumlar yaptı.Kuaför Bekir Gök: Finalimiz bu, söyleyecek söz bulamıyorumOlay sonrası konuşan iş yeri sahibi Bekir Gök, yaşananlara tepki gösterdi. Büyük emek verdiklerini söyleyen Gök, şu ifadeleri kullandı:Mahalle sakinleri tepkili: Bu kadarına da pesOlayı gören bazı vatandaşlar, kardan gelinin çalınmasına ve parçalanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada "Bir kardan gelini bile rahat bırakmıyorlar!", "Bu kadarına da pes!" gibi yorumlar yapıldı.Bazı mahalle sakinleri ise, olayın çocuklar tarafından yapılmış bir şaka olabileceğini ancak yine de yapılan emeğe saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/subat-ayina-gunesli-veda-ederken-meteorolojiden-yeni-uyari-geldi-6-sehirde-alarma-gecildi-bahar-ne-1093913663.html
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avcılar, kar, kar topu, kardan adam, kardan kadın, kardan heykel
avcılar, kar, kar topu, kardan adam, kardan kadın, kardan heykel
O bile rahat bırakılmadı: Kardan gelini çaldılar, geri kalanını parçaladılar
İstanbul Avcılar’da bir kuaför tarafından yapılan "kardan gelin" kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Plastik gövdesi alınıp götürülen kardan gelinin geri kalan bölümleri ise tekmelenerek dağıtıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuaförlük yapan Bekir Gök, kar yağışını fırsata çevirerek iş yerinin önüne alışılmışın dışında bir figür yaptı. Klasik bir kardan adam yerine, gelinlik giymiş bir "kardan gelin" yaptı.
Mahalle sakinleri ve müşteriler, kardan gelini ilgiyle izledi, fotoğraflar çektirdi. Ancak bu neşeli görüntü uzun sürmedi. Akşam saatlerinde gelen bir grup, kardan gelinin plastik gövdesini çalarak ortadan kayboldu.
Hırsızlar plastik gövdeyi götürdü, kalanı tekmeledi
📌 Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir grup kişinin kuaförün bahçesine girerek, kardan gelinin plastik gövdesini aldıkları ve hızla uzaklaştıkları görülüyor.
📌 Saldırı bununla da sınırlı kalmadı! Grubun geride kalan kar yığınına da tekmeler savurduğu ve kardan gelini tamamen dağıttığı kaydedildi.
Bu olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar hırsızlığı eleştiren yorumlar yaptı.
Kuaför Bekir Gök: Finalimiz bu, söyleyecek söz bulamıyorum
Olay sonrası konuşan iş yeri sahibi Bekir Gök, yaşananlara tepki gösterdi. Büyük emek verdiklerini söyleyen Gök, şu ifadeleri kullandı:
"Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir kar topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu. Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah."
Mahalle sakinleri tepkili: Bu kadarına da pes
Olayı gören bazı vatandaşlar, kardan gelinin çalınmasına ve parçalanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada "Bir kardan gelini bile rahat bırakmıyorlar!", "Bu kadarına da pes!" gibi yorumlar yapıldı.
Bazı mahalle sakinleri ise, olayın çocuklar tarafından yapılmış bir şaka olabileceğini ancak yine de yapılan emeğe saygı duyulması gerektiğini vurguladı.