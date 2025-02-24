https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/nedim-sener-ekrem-imamoglunun-diplomasi-konusunda-son-sozu-sessizlige-burunen-istanbul-universitesi-1093919943.html

Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek

Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek

Sputnik Türkiye

Gazeteci Nedim Şener "Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz elde ettiği diploması konusunda son sözü başından beri sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek."... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T09:44+0300

2025-02-24T09:44+0300

2025-02-24T09:44+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

diploma

i̇stanbul üniversitesi

kktc

i̇stanbul

yükseköğretim kurulu (yök)

yök

nedim şener

türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yürütülen soruşturmasına ilişkin gazeteci Nedim Şener bugün bir yazı kaleme aldı."YÖK’ün raporunda belirtildiği gibi denkliği bulunmayan KKTC’de bir üniversiteden usulsüz yatay geçiş yapılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediğine dair her aşamasında şaibe olan bir işlemle gerçekleştirilmiş." ifadelerini kullanan Şener, sürece dair son sözü söylemesi için ise İstanbul Üniversitesi'ni işaret etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/chpden-imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-iddiasina-yanit-1093896148.html

kktc

i̇stanbul

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