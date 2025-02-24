https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/nedim-sener-ekrem-imamoglunun-diplomasi-konusunda-son-sozu-sessizlige-burunen-istanbul-universitesi-1093919943.html
Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek
Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nedim Şener "Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz elde ettiği diploması konusunda son sözü başından beri sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek."... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T09:44+0300
2025-02-24T09:44+0300
2025-02-24T09:44+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
diploma
i̇stanbul üniversitesi
kktc
i̇stanbul
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
nedim şener
türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yürütülen soruşturmasına ilişkin gazeteci Nedim Şener bugün bir yazı kaleme aldı."YÖK’ün raporunda belirtildiği gibi denkliği bulunmayan KKTC’de bir üniversiteden usulsüz yatay geçiş yapılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediğine dair her aşamasında şaibe olan bir işlemle gerçekleştirilmiş." ifadelerini kullanan Şener, sürece dair son sözü söylemesi için ise İstanbul Üniversitesi'ni işaret etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/chpden-imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-iddiasina-yanit-1093896148.html
kktc
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imamoğlu diploma, ekrem imamoğlu diploma, nedim şener imamoğlu, nedim şener ekrem imamoğlu, imamoğlu istanbul üniversitesi
Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek
Gazeteci Nedim Şener "Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz elde ettiği diploması konusunda son sözü başından beri sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun diploması hakkında yürütülen soruşturmasına ilişkin gazeteci Nedim Şener bugün bir yazı kaleme aldı.
"YÖK’ün raporunda belirtildiği gibi denkliği bulunmayan KKTC’de bir üniversiteden usulsüz yatay geçiş yapılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediğine dair her aşamasında şaibe olan bir işlemle gerçekleştirilmiş." ifadelerini kullanan Şener, sürece dair son sözü söylemesi için ise İstanbul Üniversitesi'ni işaret etti:
Savcılık konuyu derinlemesine ortaya çıkaracak ama Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz elde ettiği diploması konusunda son sözü başından beri sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek.