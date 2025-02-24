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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/nedim-sener-ekrem-imamoglunun-diplomasi-konusunda-son-sozu-sessizlige-burunen-istanbul-universitesi-1093919943.html
Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek
Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nedim Şener "Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz elde ettiği diploması konusunda son sözü başından beri sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek."... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yürütülen soruşturmasına ilişkin gazeteci Nedim Şener bugün bir yazı kaleme aldı."YÖK’ün raporunda belirtildiği gibi denkliği bulunmayan KKTC’de bir üniversiteden usulsüz yatay geçiş yapılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediğine dair her aşamasında şaibe olan bir işlemle gerçekleştirilmiş." ifadelerini kullanan Şener, sürece dair son sözü söylemesi için ise İstanbul Üniversitesi'ni işaret etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/chpden-imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-iddiasina-yanit-1093896148.html
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imamoğlu diploma, ekrem imamoğlu diploma, nedim şener imamoğlu, nedim şener ekrem imamoğlu, imamoğlu istanbul üniversitesi

Nedim Şener: Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda son sözü sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek

09:44 24.02.2025
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medyaİmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti
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© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medya
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Gazeteci Nedim Şener "Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz elde ettiği diploması konusunda son sözü başından beri sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yürütülen soruşturmasına ilişkin gazeteci Nedim Şener bugün bir yazı kaleme aldı.
"YÖK’ün raporunda belirtildiği gibi denkliği bulunmayan KKTC’de bir üniversiteden usulsüz yatay geçiş yapılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediğine dair her aşamasında şaibe olan bir işlemle gerçekleştirilmiş." ifadelerini kullanan Şener, sürece dair son sözü söylemesi için ise İstanbul Üniversitesi'ni işaret etti:
Savcılık konuyu derinlemesine ortaya çıkaracak ama Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz elde ettiği diploması konusunda son sözü başından beri sessizliğe bürünen İstanbul Üniversitesi söyleyecek.
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
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