https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/chpden-imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-iddiasina-yanit-1093896148.html

CHP'den, 'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına yanıt

CHP'den, 'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edildiğine dair iddialara CHP'den yanıt geldi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T21:45+0300

2025-02-22T21:45+0300

2025-02-22T21:45+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

diploma

sahte diploma

soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğine dair iddialara CHP'den açıklama geldi. CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik'le ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından ise 'İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği' iddiası gündeme geldi. Bununla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-sahte-diploma-sorusturmasi-1093889245.html

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ekrem i̇mamoğlu, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), diploma, sahte diploma, soruşturma