https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/mta-30-personel-alacak-1093943575.html

MTA 30 personel alacak

MTA 30 personel alacak

Sputnik Türkiye

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek. 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T16:52+0300

2025-02-24T16:52+0300

2025-02-24T16:52+0300

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personel alımı

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MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Personel alımlarıBuna göre, MTA, jeoloji, maden, inşaat ve elektrik-elektronik mühendisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alacak.MTA başvuru nereden yapılır?Adaylar, 10 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.MTA, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca belirlenen genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ibb-memur-alimi-sonuclari-2025-aciklandi-mi1532-personel-alimi-sonuclari-nasil-sorgulanir-1093926798.html

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