https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/mta-30-personel-alacak-1093943575.html
MTA 30 personel alacak
MTA 30 personel alacak
Sputnik Türkiye
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T16:52+0300
2025-02-24T16:52+0300
2025-02-24T16:52+0300
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MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Personel alımlarıBuna göre, MTA, jeoloji, maden, inşaat ve elektrik-elektronik mühendisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alacak.MTA başvuru nereden yapılır?Adaylar, 10 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.MTA, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca belirlenen genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ibb-memur-alimi-sonuclari-2025-aciklandi-mi1532-personel-alimi-sonuclari-nasil-sorgulanir-1093926798.html
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mta, 30 personel alacak, mta personel, personel alım ilanları
mta, 30 personel alacak, mta personel, personel alım ilanları
MTA 30 personel alacak
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek.
MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, MTA, jeoloji, maden, inşaat ve elektrik-elektronik mühendisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alacak.
MTA başvuru nereden yapılır?
Adaylar, 10 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.
MTA, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca belirlenen genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.