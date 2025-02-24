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İBB memur alımı sonuçları 2025 açıklandı mı?1.532 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?
İBB memur alımı sonuçları 2025 açıklandı mı?1.532 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
İBB 1.532 memur alımı sonuçları açıklandı mı? Adaylar, başvuru sonuçlarını ibb.gov.tr adresinden sorgulayabilir. Kazananlar KPSS sıralamasına göre sınavlara davet edilecek. İşte detaylar
2025-02-24T11:45+0300
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i̇bb
memur
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, memur kadroları için ilan yayınlamıştı. İBB memur alımında toplam kontenjan 1.532 olarak belirlenirken adaylar internet üzerinden başvurularını 16 Şubat’a kadar gerçekleştirdi. Peki, İBB 1.532 memur alımı sonuçları duyuruldu mu? İBB memur alımı sonuçları açıklandı mı?İBB memur alım sonuçları açıklandı mı?İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1.532 memur alımı için başvuru sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. İBB memur alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Başvuru sonuçlarının bugün en geç saat 15.00’a kadar açıklanması bekleniyor.Adaylar, başvuru sonuçlarını İBB'nin resmi internet sitesi olan ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Başvurusu kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak sınavlara davet edilecek.Sınav süreci ve giriş belgeleriBaşvuruları olumlu değerlendirilen adaylar için sınav giriş belgeleri düzenlenecek. Sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr adresinden erişilebilecek. Adayların, sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler de İBB'nin internet sitesinden duyurulacak.Sınav tarihleri ve detaylarİtfaiye Eri kadroları için yazılı sınav 26 Şubat 2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 3 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Diğer kadroların sınav tarihleri ve detayları İBB'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adayların, sınav tarihleri ve süreçleriyle ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip etmeleri önem arz ediyor.
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i̇bb, memur, kpss, memur alımı
i̇bb, memur, kpss, memur alımı

İBB memur alımı sonuçları 2025 açıklandı mı?1.532 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

11:45 24.02.2025
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 1.532 memur alımı için beklenen gün geldi. İBB memur alımı sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak sınavlara davet edilecek. Sınav giriş belgeleri e-Devlet üzerinden temin edilebilecek. Peki, İBB memur alımı sonuçları 2025 duyuruldu mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, memur kadroları için ilan yayınlamıştı. İBB memur alımında toplam kontenjan 1.532 olarak belirlenirken adaylar internet üzerinden başvurularını 16 Şubat’a kadar gerçekleştirdi. Peki, İBB 1.532 memur alımı sonuçları duyuruldu mu? İBB memur alımı sonuçları açıklandı mı?

İBB memur alım sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1.532 memur alımı için başvuru sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. İBB memur alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Başvuru sonuçlarının bugün en geç saat 15.00’a kadar açıklanması bekleniyor.
Adaylar, başvuru sonuçlarını İBB'nin resmi internet sitesi olan ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Başvurusu kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak sınavlara davet edilecek.

Sınav süreci ve giriş belgeleri

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar için sınav giriş belgeleri düzenlenecek. Sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr adresinden erişilebilecek. Adayların, sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler de İBB'nin internet sitesinden duyurulacak.

Sınav tarihleri ve detaylar

İtfaiye Eri kadroları için yazılı sınav 26 Şubat 2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 3 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Diğer kadroların sınav tarihleri ve detayları İBB'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adayların, sınav tarihleri ve süreçleriyle ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip etmeleri önem arz ediyor.
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