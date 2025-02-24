https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/mourinhonun-plani-ortaya-cikti-fenerbahce-galatasaray-derbisine-yeni-taktikle-cikiyor--muhtemel-1093916656.html

'Mourinho’nun planı ortaya çıktı': Fenerbahçe, Galatasaray derbisine yeni taktikle çıkıyor, Muhtemel 11'ler belli oldu

'Mourinho’nun planı ortaya çıktı': Fenerbahçe, Galatasaray derbisine yeni taktikle çıkıyor, Muhtemel 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de sezonun en kritik maçlarından biri oynanacak! Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında farklı bir 11 ve yeni bir sistemle sahaya çıkacak... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T08:02+0300

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2025-02-24T08:02+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

süper lig

fred

yusuf akçiçek

en nesyri

kadıköy

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

derbi

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Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon RAMS Park’ta 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbide ise Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmişti. Ancak bu kez Fenerbahçe, yeni bir taktik ve farklı bir 11 ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.📌 Fenerbahçe, derbide mutlak üç puan hedefiyle sahaya çıkacak.📌 Galibiyet durumunda puan farkı üçe inecek ve şampiyonluk yarışı kızışacak.📌 Geçen sezon RAMS Park’ta 10 kişiyle kazanan Fenerbahçe, yine galip gelmek istiyor.Savunmada belirsizlik: Djiku’nun durumu kritik📌 Defans hattında Djiku ve Çağlar’ın durumu belirsizliğini koruyor.📌 İkili sahada olmazsa Skriniar, Amrabat ve Yusuf Akçiçek savunma hattını oluşturacak.📌 Djiku oynarsa, Yusuf kulübeye çekilecek.Orta saha ve kanatlar netleşti📌 Kanatlarda Oğuz ile Kostic’in görev yapması beklenirken, orta sahada Fred ve Szymanski'nin sorumluluk alacağı ve Tadic'in 10 numara pozisyonunda sahaya çıkacağı konuşuluyor.Fenerbahçe derbide çift forvetle sahada📌 Forvette Dzeko ve En Nesyri ikilisi birlikte gol arayacak.📌 Mourinho’nun hücum hattında bu sistemden vazgeçmeyeceği öğrenildi.Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’dan daha iyi, dengeli ve doğru futbol oynadıklarına inanarak sahaya büyük bir özgüvenle çıkacak. Teknik ekip, oyuncularını 6 puanlık farkın önemsiz olduğu ve sahaya kazanmak için çıkmaları gerektiği yönünde motive ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/wanda-nara-derbi-oncesi-istanbulda-bosanma-talepleriyle-gundeme-gelen-icardinin-esi-icin-acun-1093914622.html

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