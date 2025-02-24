https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/merkez-bankasi-acikladi-yeni-100-tl-ve-10-tl--banknotlar-geliyor-piyasaya-suruldu-1093918197.html
Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü
Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle sundu. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T09:10+0300
2025-02-24T09:10+0300
2025-02-24T09:11+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
oyuncak
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811511_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_547264a71a46beeb6415036172c249c1.jpg
Merkez Bankası'nın yeni banknot kararına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, piyasaya sürülen 100 TL ve 10 TL'lik yeni tertip banknotlar, önceki serilerle aynı özelliklere sahip olacak.İmza değişikliği dikkat çekiyorYeni banknotların tek farkı üzerindeki imzalar oldu. 100 TL banknotlarda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. 10 TL banknotlarda ise Başkan Karahan’ın yanında Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.Tasarım ve boyutlar aynı kaldıMerkez Bankası’nın açıklamasına göre, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1093658738.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811511_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4a65c2e515834c14660424d7e18e278f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yeni 100 tl, yeni 10 tl, 100 tl değişti mi, 10 tl değişti mi, merkez bankası yeni banknot, 100 tl ve 10 tl tedavüle girdi, yeni banknotlar çıktı mı, merkez bankası banknot duyurusu, 100 tl ve 10 tl piyasaya sürüldü, yeni para birimi 2024, 100 tl güncellendi mi, 10 tl güncellendi mi, yeni 100 tl tedavülde, yeni 10 tl tedavülde, 100 tl ve 10 tl değişti mi, merkez bankası para güncellemesi, yeni banknot tedavülde, tcmb yeni banknot açıklaması, 100 tl ve 10 tl hakkında son dakika, 100 tl ve 10 tl banknot güncellemesi
yeni 100 tl, yeni 10 tl, 100 tl değişti mi, 10 tl değişti mi, merkez bankası yeni banknot, 100 tl ve 10 tl tedavüle girdi, yeni banknotlar çıktı mı, merkez bankası banknot duyurusu, 100 tl ve 10 tl piyasaya sürüldü, yeni para birimi 2024, 100 tl güncellendi mi, 10 tl güncellendi mi, yeni 100 tl tedavülde, yeni 10 tl tedavülde, 100 tl ve 10 tl değişti mi, merkez bankası para güncellemesi, yeni banknot tedavülde, tcmb yeni banknot açıklaması, 100 tl ve 10 tl hakkında son dakika, 100 tl ve 10 tl banknot güncellemesi
Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü
09:10 24.02.2025 (güncellendi: 09:11 24.02.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle sundu. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlar, önceki serilerle aynı tasarıma sahip olacak, ancak üzerindeki imzalar değiştirildi.
Merkez Bankası'nın yeni banknot kararına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, piyasaya sürülen 100 TL ve 10 TL'lik yeni tertip banknotlar, önceki serilerle aynı özelliklere sahip olacak.
İmza değişikliği dikkat çekiyor
Yeni banknotların tek farkı üzerindeki imzalar oldu. 100 TL banknotlarda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. 10 TL banknotlarda ise Başkan Karahan’ın yanında Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.
Tasarım ve boyutlar aynı kaldı
Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Ön ve arka yüz kompozisyonları
değiştirilmedi.
Genel nitelik ve görünümleri
önceki serilerle birebir aynı oldu.