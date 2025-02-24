https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/merkez-bankasi-acikladi-yeni-100-tl-ve-10-tl--banknotlar-geliyor-piyasaya-suruldu-1093918197.html

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle sundu. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T09:10+0300

2025-02-24T09:10+0300

2025-02-24T09:11+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

oyuncak

güvensiz ürün

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)

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Merkez Bankası'nın yeni banknot kararına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, piyasaya sürülen 100 TL ve 10 TL'lik yeni tertip banknotlar, önceki serilerle aynı özelliklere sahip olacak.İmza değişikliği dikkat çekiyorYeni banknotların tek farkı üzerindeki imzalar oldu. 100 TL banknotlarda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. 10 TL banknotlarda ise Başkan Karahan’ın yanında Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.Tasarım ve boyutlar aynı kaldıMerkez Bankası’nın açıklamasına göre, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1093658738.html

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