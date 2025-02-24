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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/merkez-bankasi-acikladi-yeni-100-tl-ve-10-tl--banknotlar-geliyor-piyasaya-suruldu-1093918197.html
Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü
Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle sundu. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası'nın yeni banknot kararına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, piyasaya sürülen 100 TL ve 10 TL'lik yeni tertip banknotlar, önceki serilerle aynı özelliklere sahip olacak.İmza değişikliği dikkat çekiyorYeni banknotların tek farkı üzerindeki imzalar oldu. 100 TL banknotlarda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. 10 TL banknotlarda ise Başkan Karahan’ın yanında Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.Tasarım ve boyutlar aynı kaldıMerkez Bankası’nın açıklamasına göre, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketini-paylasti-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1093658738.html
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Merkez Bankası açıkladı: Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar geliyor, piyasaya sürüldü

09:10 24.02.2025 (güncellendi: 09:11 24.02.2025)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 100 TL ve 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle sundu. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlar, önceki serilerle aynı tasarıma sahip olacak, ancak üzerindeki imzalar değiştirildi.
Merkez Bankası'nın yeni banknot kararına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, piyasaya sürülen 100 TL ve 10 TL'lik yeni tertip banknotlar, önceki serilerle aynı özelliklere sahip olacak.

İmza değişikliği dikkat çekiyor

Yeni banknotların tek farkı üzerindeki imzalar oldu. 100 TL banknotlarda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. 10 TL banknotlarda ise Başkan Karahan’ın yanında Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları bulunuyor.

Tasarım ve boyutlar aynı kaldı

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Boyutları aynı kaldı.
Ön ve arka yüz kompozisyonları değiştirilmedi.
Genel nitelik ve görünümleri önceki serilerle birebir aynı oldu.
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