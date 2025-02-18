https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/milli-egitim-bakanligi-engelli-ogretmen-atamasi-icin-takvimi-acikladi-1093780441.html

Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, bin 381 engelli öğretmen atamasının 30 Nisan'da yapılacağını ve öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacağını duyurdu. 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T20:05+0300

2025-02-18T20:05+0300

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türkiye

engelli

öğretmen

atama

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu.MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama yapılacak.Ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylarsa ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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engelli, öğretmen, atama, milli eğitim bakanlığı (meb)