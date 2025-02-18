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Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, bin 381 engelli öğretmen atamasının 30 Nisan'da yapılacağını ve öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacağını duyurdu. 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T20:05+0300
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öğretmen
atama
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu.MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama yapılacak.Ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylarsa ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/deniz-ulasiminda-yarin-bazi-seferler-yapilamayacak-1093776561.html
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engelli, öğretmen, atama, milli eğitim bakanlığı (meb)
engelli, öğretmen, atama, milli eğitim bakanlığı (meb)

Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı

20:05 18.02.2025 (güncellendi: 20:07 18.02.2025)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, bin 381 engelli öğretmen atamasının 30 Nisan'da yapılacağını ve öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre yapılacak engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu.
MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama yapılacak.
Ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylarsa ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.
Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
Feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
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