https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/macaristanda-2-ve-3-cocuk-sahibi-annelerden-omur-boyu-gelir-vergisi-alinmayacak-1093947908.html
Macaristan'da 2 ve 3 çocuk sahibi annelerden ömür boyu gelir vergisi alınmayacak
Macaristan'da 2 ve 3 çocuk sahibi annelerden ömür boyu gelir vergisi alınmayacak
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin 2025 yılını 'atılım yılı' ilan ederek, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T21:08+0300
2025-02-24T21:08+0300
2025-02-24T21:08+0300
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viktor orban
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gelir vergisi
vergi
vergi borcu
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vergi kaçırma
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceğini açıkladı.Victor Orban, ülkenin ekonomik politikalarına yönelik önemli bir açıklama yaparak, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini duyurdu. Orban, program kapsamında, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti tanınacağını ve bu adımın Macaristan'ın nüfus artışını teşvik etme amacıyla olacağını duyurdu.Macaristan Ulusal Meclisi'nde konuşan Başbakan Viktor Orban, 2025 yılını ülke için bir 'atılım yılı' olarak nitelendirdi. Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Orban, yeni vergi muafiyeti programının kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre, 3 çocuklu anneler için vergi muafiyeti Ekim 2025'te, 2 çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/szijjarto-macaristan-hayal-kirikligina-ugramis-avrupali-liderlerin-barisi-engellemesine-izin-1093853207.html
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macaristan, viktor orban, yıllık gelir vergisi, gelir vergisi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi cezası, vergi beyanı, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, vergi dolandırıcılığı
macaristan, viktor orban, yıllık gelir vergisi, gelir vergisi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi cezası, vergi beyanı, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, vergi dolandırıcılığı
Macaristan'da 2 ve 3 çocuk sahibi annelerden ömür boyu gelir vergisi alınmayacak
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin 2025 yılını 'atılım yılı' ilan ederek, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini açıkladı. Orban, program kapsamında, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getirileceğini duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceğini açıkladı.
Victor Orban, ülkenin ekonomik politikalarına yönelik önemli bir açıklama yaparak, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini duyurdu. Orban, program kapsamında, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti tanınacağını ve bu adımın Macaristan'ın nüfus artışını teşvik etme amacıyla olacağını duyurdu.
Macaristan Ulusal Meclisi'nde konuşan Başbakan Viktor Orban, 2025 yılını ülke için bir 'atılım yılı' olarak nitelendirdi. Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Orban, yeni vergi muafiyeti programının kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre, 3 çocuklu anneler için vergi muafiyeti Ekim 2025'te, 2 çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.