https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/macaristanda-2-ve-3-cocuk-sahibi-annelerden-omur-boyu-gelir-vergisi-alinmayacak-1093947908.html

Macaristan'da 2 ve 3 çocuk sahibi annelerden ömür boyu gelir vergisi alınmayacak

Macaristan'da 2 ve 3 çocuk sahibi annelerden ömür boyu gelir vergisi alınmayacak

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin 2025 yılını 'atılım yılı' ilan ederek, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T21:08+0300

2025-02-24T21:08+0300

2025-02-24T21:08+0300

dünya

macaristan

viktor orban

yıllık gelir vergisi

gelir vergisi

vergi

vergi borcu

vergi dairesi

vergi kaçırma

vergi beyannemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceğini açıkladı.Victor Orban, ülkenin ekonomik politikalarına yönelik önemli bir açıklama yaparak, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini duyurdu. Orban, program kapsamında, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti tanınacağını ve bu adımın Macaristan'ın nüfus artışını teşvik etme amacıyla olacağını duyurdu.Macaristan Ulusal Meclisi'nde konuşan Başbakan Viktor Orban, 2025 yılını ülke için bir 'atılım yılı' olarak nitelendirdi. Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Orban, yeni vergi muafiyeti programının kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre, 3 çocuklu anneler için vergi muafiyeti Ekim 2025'te, 2 çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/szijjarto-macaristan-hayal-kirikligina-ugramis-avrupali-liderlerin-barisi-engellemesine-izin-1093853207.html

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, yıllık gelir vergisi, gelir vergisi, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi cezası, vergi beyanı, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, vergi dolandırıcılığı