https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/iki-ogrencinin-yasadigi-evin-tavanini-delerek-eve-girdi-bir-ogrenciyi-darp-etti-1093894600.html

İki öğrencinin yaşadığı evin tavanını delerek eve girdi: Bir öğrenciyi darp etti

İki öğrencinin yaşadığı evin tavanını delerek eve girdi: Bir öğrenciyi darp etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de iki öğrencinin yaşadığı dairenin asma tavanını delen kişi eve girerek bir öğrenciyi darp etti. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T17:44+0300

2025-02-22T17:44+0300

2025-02-22T17:44+0300

türki̇ye

ümraniye

bıçaklı saldırı

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg

Ümraniye'de meydana gele olayda, iki öğrencinin yaşadığı apartman dairesine, banyonun asma tavanını kırarak giren ve eve gelen öğrencilerden birini darbeden şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın evdeki öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu iddia edilirken saldırı öncesinde günlerce apartmanın çatısında saklandığı ortaya çıktı. Binanın çatısında günlerce saklandıAlınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş kapısının şifresini öğrenen kişi, apartmanın çatı katına çıktı. Burada birkaç gün kalan şüpheli, daha sonra yabancı uyruklu 2 öğrencinin yaşadığı alt kattaki daireye, banyonun asma tavanını kırarak girdi.Öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli, evde kimsenin olmadığını fark edince elektrikleri kesti. Şüpheli, daha sonra daireye gelen öğrencilerden birini darp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli H.S'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakaladı.Apartman sakinleri büyük panik yaşadıEv sahibi Cengiz Yaşar, apartman sakinlerinin olay nedeniyle panik yaşadığını söyledi. Yaşar, "Şahıs birkaç gece çatıda yatıyor. Asma tavandan aşağı iniyor, ışıkları kapatıyor. Daireye giren ilk kişiye de bıçakla saldırıp, kafasına vuruyor. Sonra da oradan kaçıp gidiyor." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bagcilarda-2-polise-bicakli-saldiri-supheli-gozaltina-alindi-1093470175.html

türki̇ye

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümraniye, bıçaklı saldırı, saldırı