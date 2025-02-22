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İki öğrencinin yaşadığı evin tavanını delerek eve girdi: Bir öğrenciyi darp etti
İki öğrencinin yaşadığı evin tavanını delerek eve girdi: Bir öğrenciyi darp etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye'de iki öğrencinin yaşadığı dairenin asma tavanını delen kişi eve girerek bir öğrenciyi darp etti. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T17:44+0300
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Ümraniye'de meydana gele olayda, iki öğrencinin yaşadığı apartman dairesine, banyonun asma tavanını kırarak giren ve eve gelen öğrencilerden birini darbeden şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın evdeki öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu iddia edilirken saldırı öncesinde günlerce apartmanın çatısında saklandığı ortaya çıktı. Binanın çatısında günlerce saklandıAlınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş kapısının şifresini öğrenen kişi, apartmanın çatı katına çıktı. Burada birkaç gün kalan şüpheli, daha sonra yabancı uyruklu 2 öğrencinin yaşadığı alt kattaki daireye, banyonun asma tavanını kırarak girdi.Öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli, evde kimsenin olmadığını fark edince elektrikleri kesti. Şüpheli, daha sonra daireye gelen öğrencilerden birini darp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli H.S'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakaladı.Apartman sakinleri büyük panik yaşadıEv sahibi Cengiz Yaşar, apartman sakinlerinin olay nedeniyle panik yaşadığını söyledi. Yaşar, "Şahıs birkaç gece çatıda yatıyor. Asma tavandan aşağı iniyor, ışıkları kapatıyor. Daireye giren ilk kişiye de bıçakla saldırıp, kafasına vuruyor. Sonra da oradan kaçıp gidiyor." diye konuştu.
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ümraniye, bıçaklı saldırı, saldırı
ümraniye, bıçaklı saldırı, saldırı

İki öğrencinin yaşadığı evin tavanını delerek eve girdi: Bir öğrenciyi darp etti

17:44 22.02.2025
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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İstanbul Ümraniye'de iki öğrencinin yaşadığı dairenin asma tavanını delen kişi eve girerek bir öğrenciyi darp etti.
Ümraniye'de meydana gele olayda, iki öğrencinin yaşadığı apartman dairesine, banyonun asma tavanını kırarak giren ve eve gelen öğrencilerden birini darbeden şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın evdeki öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu iddia edilirken saldırı öncesinde günlerce apartmanın çatısında saklandığı ortaya çıktı.

Binanın çatısında günlerce saklandı

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş kapısının şifresini öğrenen kişi, apartmanın çatı katına çıktı. Burada birkaç gün kalan şüpheli, daha sonra yabancı uyruklu 2 öğrencinin yaşadığı alt kattaki daireye, banyonun asma tavanını kırarak girdi.
Öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli, evde kimsenin olmadığını fark edince elektrikleri kesti. Şüpheli, daha sonra daireye gelen öğrencilerden birini darp ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli H.S'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Apartman sakinleri büyük panik yaşadı

Ev sahibi Cengiz Yaşar, apartman sakinlerinin olay nedeniyle panik yaşadığını söyledi. Yaşar, "Şahıs birkaç gece çatıda yatıyor. Asma tavandan aşağı iniyor, ışıkları kapatıyor. Daireye giren ilk kişiye de bıçakla saldırıp, kafasına vuruyor. Sonra da oradan kaçıp gidiyor." diye konuştu.
Polise saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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