https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/kismi-af-mi-geliyor-kismi-af-mi-cikacak-kimleri-kapsayacak-bakan-tunctan-aciklama-1093929904.html

Kısmi af mı geliyor? Kısmi af mı çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Tunç'tan açıklama

Kısmi af mı geliyor? Kısmi af mı çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Tunç'tan açıklama

Sputnik Türkiye

Mahkumlar ve aileleri tarafından merakla beklenen kısmi af düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T12:25+0300

2025-02-24T12:25+0300

2025-02-24T13:35+0300

türki̇ye

af

kısmi af

yılmaz tunç

tbmm

meclis

ak parti

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Kısmi af gündemde mi? Kısmi af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün AK Parti kongresinde katıldığı bir TV yayınında "kısmi af" iddialarına yanıt verdi. Tunç, daha önce çıkarılan Kovid Yasası kapsamında cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemenin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.Kısmi af çıkacak mı?Tunç, “Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil" ifadelerini kullandı.Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmesini öngören düzenleme genişletilecek. Eğer bu teklif TBMM’den geçerse:Bu gelişme, özellikle infaz düzenlemesi bekleyen mahkumlar ve aileleri için büyük önem taşıyor. Ancak yasa taslağı henüz TBMM’ye sunulmadı ve nihai karar, Meclis’in onayına bağlı.Af değil, denetimli serbestlikAdalet Bakanı Tunç’un açıklamalarına göre, bu düzenleme bir af değil, denetimli serbestlik süresinin genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Mahkumların kalan cezalarını dışarıda tamamlamasını sağlayacak bu düzenleme, Meclis gündemine gelecek olan yeni yargı paketi içinde önerge olarak sunulabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ibb-memur-alimi-sonuclari-2025-aciklandi-mi1532-personel-alimi-sonuclari-nasil-sorgulanir-1093926798.html

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kısmi af çıkacak mı? adalet bakanı yılmaz tunç, 31 temmuz 2023’ten önce suç işleyenlerin de denetimli serbestlikten yararlanabileceğini belirtti. ancak, bunun bir af olmadığını vurguladı. düzenleme tbmm’de görüşülecek. i̇şte detaylar!