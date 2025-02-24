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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/kismi-af-mi-geliyor-kismi-af-mi-cikacak-kimleri-kapsayacak-bakan-tunctan-aciklama-1093929904.html
Kısmi af mı geliyor? Kısmi af mı çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Kısmi af mı geliyor? Kısmi af mı çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Sputnik Türkiye
Mahkumlar ve aileleri tarafından merakla beklenen kısmi af düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Kısmi af gündemde mi? Kısmi af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün AK Parti kongresinde katıldığı bir TV yayınında "kısmi af" iddialarına yanıt verdi. Tunç, daha önce çıkarılan Kovid Yasası kapsamında cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemenin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.Kısmi af çıkacak mı?Tunç, “Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil" ifadelerini kullandı.Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmesini öngören düzenleme genişletilecek. Eğer bu teklif TBMM’den geçerse:Bu gelişme, özellikle infaz düzenlemesi bekleyen mahkumlar ve aileleri için büyük önem taşıyor. Ancak yasa taslağı henüz TBMM’ye sunulmadı ve nihai karar, Meclis’in onayına bağlı.Af değil, denetimli serbestlikAdalet Bakanı Tunç’un açıklamalarına göre, bu düzenleme bir af değil, denetimli serbestlik süresinin genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Mahkumların kalan cezalarını dışarıda tamamlamasını sağlayacak bu düzenleme, Meclis gündemine gelecek olan yeni yargı paketi içinde önerge olarak sunulabilir.
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kısmi af çıkacak mı? adalet bakanı yılmaz tunç, 31 temmuz 2023’ten önce suç işleyenlerin de denetimli serbestlikten yararlanabileceğini belirtti. ancak, bunun bir af olmadığını vurguladı. düzenleme tbmm’de görüşülecek. i̇şte detaylar!
kısmi af çıkacak mı? adalet bakanı yılmaz tunç, 31 temmuz 2023’ten önce suç işleyenlerin de denetimli serbestlikten yararlanabileceğini belirtti. ancak, bunun bir af olmadığını vurguladı. düzenleme tbmm’de görüşülecek. i̇şte detaylar!

Kısmi af mı geliyor? Kısmi af mı çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Tunç'tan açıklama

12:25 24.02.2025 (güncellendi: 13:35 24.02.2025)
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Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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Mahkumlar ve aileleri tarafından merakla beklenen kısmi af düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin konuşarak TBMM’de eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Peki, kısmi af çıkacak mı, kimleri kapasayacak?
Kısmi af gündemde mi? Kısmi af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün AK Parti kongresinde katıldığı bir TV yayınında "kısmi af" iddialarına yanıt verdi. Tunç, daha önce çıkarılan Kovid Yasası kapsamında cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemenin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

Kısmi af çıkacak mı?

Tunç, “Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmesini öngören düzenleme genişletilecek. Eğer bu teklif TBMM’den geçerse:
31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olan mahkumlar, denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, cezalarını dışarıda tamamlayacak.
Daha önce çıkarılan düzenlemeden sadece 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı. Yeni düzenleme ise cezası kesinleşmemiş olanları da kapsayabilir.
Bu gelişme, özellikle infaz düzenlemesi bekleyen mahkumlar ve aileleri için büyük önem taşıyor. Ancak yasa taslağı henüz TBMM’ye sunulmadı ve nihai karar, Meclis’in onayına bağlı.

Af değil, denetimli serbestlik

Adalet Bakanı Tunç’un açıklamalarına göre, bu düzenleme bir af değil, denetimli serbestlik süresinin genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Mahkumların kalan cezalarını dışarıda tamamlamasını sağlayacak bu düzenleme, Meclis gündemine gelecek olan yeni yargı paketi içinde önerge olarak sunulabilir.
Adalet Bakanı Tunç, düzenlemenin bir af olmadığını ancak eşitlik ilkesine uygun olarak genişletilebileceğini söyledi.
Yeni düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş mahkumlar da denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
Teklif henüz TBMM’ye sunulmadı, ancak yeni yargı paketi içinde önerge olarak gündeme gelebilir.
Son kararı Meclis verecek.
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