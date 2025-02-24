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İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son açıklama Vali Gül'den geldi
İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son açıklama Vali Gül'den geldi
Sputnik Türkiye
Kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulunan İstanbul Valiliği kent sakinlerinden bu gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunmasını istedi. Ayrıca İstanbul... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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istanbul valiliği
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği kaydedildi.Valilik tarafından 24 Şubat 2025 Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Okullar bugün tatil mi?Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatilinin devamına ilişkin sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu. Gül paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son açıklama Vali Gül'den geldi

00:03 24.02.2025 (güncellendi: 00:23 24.02.2025)
© AA / Halis Akyıldızİstanbul'da kar,
İstanbul'da kar, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA / Halis Akyıldız
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Kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulunan İstanbul Valiliği kent sakinlerinden bu gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunmasını istedi. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül'den gelen yeni bir açıklamaya göre okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim devam edecek.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği kaydedildi.
Valilik tarafından 24 Şubat 2025 Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Okullar bugün tatil mi?

Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatilinin devamına ilişkin sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu. Gül paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."
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