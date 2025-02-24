https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/istanbulda-okullar-bugun-tatil-mi-son-aciklama--vali-gulden-geldi-1093912280.html

İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son açıklama Vali Gül'den geldi

İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son açıklama Vali Gül'den geldi

Sputnik Türkiye

Kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulunan İstanbul Valiliği kent sakinlerinden bu gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunmasını istedi. Ayrıca İstanbul... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T00:03+0300

2025-02-24T00:03+0300

2025-02-24T00:23+0300

türkiye

istanbul

istanbul valiliği

okul

tatil

kar

kar yağışı

davut gül

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093911936_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_54c46a519b1384f3d8df6e85431b1e0a.jpg

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği kaydedildi.Valilik tarafından 24 Şubat 2025 Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Okullar bugün tatil mi?Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatilinin devamına ilişkin sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu. Gül paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/bakanlik-acikladi-otoyollarda-uygulanan-serit-kisitlamasi-sona-erdi-1093908384.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

davut gül, istanbul tatil mi, son dakika okullar tatil, 24 subat okullar tatil mi 2025 istanbul, okullar tatil mi istanbul son dakika, yarın okullar tatil mi istanbul, valilik açıklaması, valilik açıklaması son dakika istanbul, istanbul'da okullar tatil mi, istanbulda okullar tatil mi, 24 şubat pazartesi istanbul'da okullar tatil mi, istanbul da okullar tatil mi, 24 şubat 2025 okullar tatil mi istanbul, istanbul valiliği kar tatili, istanbul'da okullar tatil mi 24 şubat,