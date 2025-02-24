https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/istanbulda-153-yillik-hastane-kapilari-kapadi-1093938722.html
İstanbul'da 153 yıllık hastane kapıları kapadı
İstanbul'da 153 yıllık hastane kapıları kapadı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 153 yıl önce kurulan Özel Sen Jorj Hastanesi, maddi sıkıntılar nedeniyle kapılarını kapadı. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T15:06+0300
2025-02-24T15:06+0300
2025-02-24T15:06+0300
sağlik
i̇stanbul
özel sen jorj hastanesi,
kapanma
avusturya
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İstanbul Galata'da 153 yıl önce Avusturya'dan gelen iki rahibe tarafından kurulan Özel Sen Jorj Hastanesi, Avusturya'daki merkezi maddi sorunları nedeniyle kapandı. Hastanenin kapanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kapanma haberini doktorlar paylaştı. Kolera günlerinde kurulmuştuHastane, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kolera salgınında yardım amacıyla İstanbul'a gelen rahibelerin barakalarda verdiği hizmetle birlikte hastanenin temeli atılmıştı. Ekonomim'in haberine göre, 153 yıl önce kurulan hastanenin kapanış haberini ise hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.1914 yılına kadar Osmanlı ve Avusturya İmparatorlukları tarafından oluşturulan milletlerarası bir komitenin bakım ve onarımını yaptığı hastanede, bir çok branşta hizmet veriyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sakaryada-kiz-ogrenci-yurdundaki-80-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1093920736.html
i̇stanbul
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i̇stanbul, özel sen jorj hastanesi,, kapanma, avusturya
i̇stanbul, özel sen jorj hastanesi,, kapanma, avusturya
İstanbul'da 153 yıllık hastane kapıları kapadı
İstanbul'da 153 yıl önce kurulan Özel Sen Jorj Hastanesi, maddi sıkıntılar nedeniyle kapılarını kapadı.
İstanbul Galata'da 153 yıl önce Avusturya'dan gelen iki rahibe tarafından kurulan Özel Sen Jorj Hastanesi, Avusturya'daki merkezi maddi sorunları nedeniyle kapandı. Hastanenin kapanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kapanma haberini doktorlar paylaştı.
Kolera günlerinde kurulmuştu
Hastane, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kolera salgınında yardım amacıyla İstanbul'a gelen rahibelerin barakalarda verdiği hizmetle birlikte hastanenin temeli atılmıştı. Ekonomim'in haberine göre, 153 yıl önce kurulan hastanenin kapanış haberini ise hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
1914 yılına kadar Osmanlı ve Avusturya İmparatorlukları tarafından oluşturulan milletlerarası bir komitenin bakım ve onarımını yaptığı hastanede, bir çok branşta hizmet veriyordu.