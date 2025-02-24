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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Ertuğrul Özkök: Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim
Ertuğrul Özkök: Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ertuğrul Özkök "Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim. Ama 2013'ten itibaren yargı sistemi çökmeye başladıktan itibaren... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman hayranlıkla izlediğini ancak 15 Temmuz'dan sonra ekonominin olumsuz yönde seyrettiğini açıkladı.'Erdoğan'ı hep hayranlıkla izledim'Özkök, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni bir Sabah' programında gündemi değerlendirdi. Özkök "Cumhurbaşkanı son dönemim deyince ben başka bir şey beklemiştim şahsen. Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim. Ama 2013'ten itibaren yargı sistemi çökmeye başladıktan itibaren. Özellikle 15 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin ekonomik rakamları da aşağıya doğru gitti. Göstergeler demokrasi yukarıdayken diyor yabancı yatırım bu kadardı.(yukarıyı işaret etti) Şimdi gelen yabancı yatırıma bakıyorlar. Sen dolar üzerinden yüzde 40, 50 faiz verirsen gelir. Bittiği anda da gider. Kur Korumalılar bitince de gidiyorlar." dedi.'3 hürriyet olmazsa kalkınma olmaz'Özkök, Turgut Özal'ın Mecliste yaptığı veda konuşmasına atıfta bulundu ve şunları söyledi:
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Ertuğrul Özkök: Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim

11:25 24.02.2025
© AAErtuğrul Özkök
Ertuğrul Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Gazeteci Ertuğrul Özkök "Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim. Ama 2013'ten itibaren yargı sistemi çökmeye başladıktan itibaren. Özellikle 15 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin ekonomik rakamları da aşağıya doğru gitti." dedi.
Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman hayranlıkla izlediğini ancak 15 Temmuz'dan sonra ekonominin olumsuz yönde seyrettiğini açıkladı.

'Erdoğan'ı hep hayranlıkla izledim'

Özkök, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni bir Sabah' programında gündemi değerlendirdi.
Özkök "Cumhurbaşkanı son dönemim deyince ben başka bir şey beklemiştim şahsen. Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim. Ama 2013'ten itibaren yargı sistemi çökmeye başladıktan itibaren. Özellikle 15 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin ekonomik rakamları da aşağıya doğru gitti. Göstergeler demokrasi yukarıdayken diyor yabancı yatırım bu kadardı.(yukarıyı işaret etti) Şimdi gelen yabancı yatırıma bakıyorlar. Sen dolar üzerinden yüzde 40, 50 faiz verirsen gelir. Bittiği anda da gider. Kur Korumalılar bitince de gidiyorlar." dedi.

'3 hürriyet olmazsa kalkınma olmaz'

Özkök, Turgut Özal'ın Mecliste yaptığı veda konuşmasına atıfta bulundu ve şunları söyledi:

Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığına çıkarken Meclis'e yaptığı bir veda konuşması var. O çok önemli bir konuşma. Hüseyin Yayman, Özal'ın konuşmalarını kitap yaptı. Oradaki konuşmalar da var. Diyor ki Özal, "Meclis'e bakın 3 hürriyet olmazsa bir ülkede kalkınma olmaz" diyor. İnanç, girişim, düşünce hürriyeti..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına Bakan Şimşek'ten değerlendirme
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