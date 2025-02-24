https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ertugrul-ozkok-ben-simdiye-kadar-erdoganin-yaptiklarini-hep-hayranlikla-izledim-1093925707.html

Ertuğrul Özkök: Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim

Ertuğrul Özkök: Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ertuğrul Özkök "Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim. Ama 2013'ten itibaren yargı sistemi çökmeye başladıktan itibaren... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

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politika

ertuğrul özkök

türkiye

ismail küçükkaya

meclis

hüseyin yayman

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Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman hayranlıkla izlediğini ancak 15 Temmuz'dan sonra ekonominin olumsuz yönde seyrettiğini açıkladı.'Erdoğan'ı hep hayranlıkla izledim'Özkök, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni bir Sabah' programında gündemi değerlendirdi. Özkök "Cumhurbaşkanı son dönemim deyince ben başka bir şey beklemiştim şahsen. Ben şimdiye kadar Erdoğan'ın yaptıklarını hep hayranlıkla izledim. Ama 2013'ten itibaren yargı sistemi çökmeye başladıktan itibaren. Özellikle 15 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin ekonomik rakamları da aşağıya doğru gitti. Göstergeler demokrasi yukarıdayken diyor yabancı yatırım bu kadardı.(yukarıyı işaret etti) Şimdi gelen yabancı yatırıma bakıyorlar. Sen dolar üzerinden yüzde 40, 50 faiz verirsen gelir. Bittiği anda da gider. Kur Korumalılar bitince de gidiyorlar." dedi.'3 hürriyet olmazsa kalkınma olmaz'Özkök, Turgut Özal'ın Mecliste yaptığı veda konuşmasına atıfta bulundu ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/cumhurbaskani-erdoganin-ekonomiye-iliskin-aciklamalarina-bakan-simsekten-degerlendirme-1093912624.html

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ertuğrul özkök, türkiye, ismail küçükkaya, meclis, hüseyin yayman