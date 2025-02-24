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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'da aşırı sağ siyaseti belirliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'da aşırı sağ siyaseti belirliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası basın mensuplarına değerlendirmeler yapan... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T19:04+0300
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türki̇ye
avrupa
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tüm gönül dostlarımıza buradan saygılarımı, sevgilerimi takdim ediyorum. Birçok konuyu ele aldığımız toplantımızı az önce tamamladık. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla büyük ve güçlü Türkiye anlayışımıza devam ediyoruz. Aziz milletimize hizmet borcumuzu ödemeye çalıştık'' dedi.'Avrupa Birliği'ni sadece Türkiye kurtarabilir'Almanya'da düzenlenen seçim hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'TOGG'un sedan modeli yazın gelecek'Asya ziyaretleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''650 milyona yaklaşan nüfuslarıyla Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimiz son derece verimli geçti. İmzaladığımız 48 belgeyle birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirdik. On binlerce insan bizleri selamladı. Asya ziyaretlerimiz gayet verimli geçti. Üç ülkeyle de dış ticarette yeni hedefler belirledik. Bu ülkenin ekmeğini yiyen herhangi bir kimsenin bırakın rahatsız olmayı bu durumdan gurur duyması gerekir. Bizde bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. TOGG'un 52 binden fazlası yollarda. Yaz aylarında sedan modeli de gelecek. Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla kuracağı tesis çalışmalarında ciddi mesafe aldı. Bir başka Çin firması da Samsun'da yatırımlarını yapıyor, hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa sürede fabrikanın temelinin atıldığını göreceğiz'' açıklamasında bulundu.'Kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve sonuç alınamamıştır'Rusya-Ukrayna krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Fırsatçılara milletin desteğiyle nefes aldırmayacağız'Ramazan Ayı'nın gelişi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''11 Ayın Sultanına yaklaşmanın mutluluğu içindeyiz. Cumartesi ilk sahur ve iftarımızı yaparak mübarek Ramazan'a başlayacağız. Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Fırsatçılık peşinde koşanlar için gerekli önemleri alıyoruz. Devlet olarak denetim görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara milletin desteğiyle nefes aldırmayacağız. Vatandaşımızın hakkının korunması önceliğimizdir. Serbest piyasa demek başı bozukluk demek asla değildir. Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız tamahkarların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler'' şeklinde konuştu.
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avrupa, recep tayyip erdoğan, batı, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim barajı, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim
avrupa, recep tayyip erdoğan, batı, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim barajı, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'da aşırı sağ siyaseti belirliyor

19:04 24.02.2025 (güncellendi: 19:27 24.02.2025)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası basın mensuplarına değerlendirmeler yapan Erdoğan, ekonomi, dış politika, iç güvenlik ve sosyal politikalar gibi birçok konuda atılan adımlar ve gelecek planları hakkında detayları paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tüm gönül dostlarımıza buradan saygılarımı, sevgilerimi takdim ediyorum. Birçok konuyu ele aldığımız toplantımızı az önce tamamladık. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla büyük ve güçlü Türkiye anlayışımıza devam ediyoruz. Aziz milletimize hizmet borcumuzu ödemeye çalıştık'' dedi.

'Avrupa Birliği'ni sadece Türkiye kurtarabilir'

Almanya'da düzenlenen seçim hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:
Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Avrupa merkez siyasetinin zamanının ruhunu doğru okuyamaması bunun temel sebeplerinden biridir. Liberal demokrasi ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir. Bir dönemin ilacı olarak gösterilen liberal demokrasi eski gücünü yitirmiştir. İnsanlara güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Batı'da bugün yaşanan durum işte budur. Son seçimlerde gördüğümüz üzere aşırı sağcılar dolduruyor. 61 binden fazla sivilin Gazze'de katledilmesini seyreden Batı sınıfta kalmıştır. İtibar ve güven kaybının toplanması mümkün değildir. Aynı şekilde 4-5 kuşaktır Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine önem veriyoruz. Avrupa ile ilişkilerimizin eski ritminde olmasını önemsiyoruz. Avrupa Birliği'ni içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Avrupa'ya can suyu verecek olan Türkiye'dir, Türkiye'nin tam üyeliğidir. Biz hep olduğu gibi yapıcı anlayışla, üyelik sürecimizi ilerletme arzusundayız. AB'nin ve AB'ye yön veren ülkelerin yanlışta ısrar etmekten vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle dünyaya çevirmeye devam edeceğiz.

'TOGG'un sedan modeli yazın gelecek'

Asya ziyaretleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''650 milyona yaklaşan nüfuslarıyla Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimiz son derece verimli geçti. İmzaladığımız 48 belgeyle birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirdik. On binlerce insan bizleri selamladı. Asya ziyaretlerimiz gayet verimli geçti. Üç ülkeyle de dış ticarette yeni hedefler belirledik. Bu ülkenin ekmeğini yiyen herhangi bir kimsenin bırakın rahatsız olmayı bu durumdan gurur duyması gerekir. Bizde bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. TOGG'un 52 binden fazlası yollarda. Yaz aylarında sedan modeli de gelecek. Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla kuracağı tesis çalışmalarında ciddi mesafe aldı. Bir başka Çin firması da Samsun'da yatırımlarını yapıyor, hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa sürede fabrikanın temelinin atıldığını göreceğiz'' açıklamasında bulundu.

'Kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve sonuç alınamamıştır'

Rusya-Ukrayna krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Partimizin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonunu dün tamamladık. Yabancı kabul ve yurt dışı temaslara bundan sonra ağırlık vereceğiz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i ağırlamıştık. Bugün de Lavrov'u kabul ettik. Bu ziyaretleri önemli buluyoruz. Çatışmaların ilk gününden beri barış için mücadele ediyoruz. İki komşu ülkeyle dengeli ilişkiler geliştirdik. Mart 2020'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 33 bin ton tahılın Türk boğazlarından dünya pazarına ulaşmasına zemin hazırladık. Savaşın müzakere masasında sona ermesi yaklaşımı Türkiye'nin hedeflerindendir. Adil ve kalıcı barışa giden yol bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve sonuç alınamamıştır. Karşılıklı müzakerelerle bu savaş sona erdirilmelidir. Her ülkeye ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz.

'Fırsatçılara milletin desteğiyle nefes aldırmayacağız'

Ramazan Ayı'nın gelişi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''11 Ayın Sultanına yaklaşmanın mutluluğu içindeyiz. Cumartesi ilk sahur ve iftarımızı yaparak mübarek Ramazan'a başlayacağız. Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Fırsatçılık peşinde koşanlar için gerekli önemleri alıyoruz. Devlet olarak denetim görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara milletin desteğiyle nefes aldırmayacağız. Vatandaşımızın hakkının korunması önceliğimizdir. Serbest piyasa demek başı bozukluk demek asla değildir. Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız tamahkarların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü
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