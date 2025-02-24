https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/cumhurbaskani-erdogan-batida-asiri-sag-siyaseti-belirliyor-1093945596.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'da aşırı sağ siyaseti belirliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'da aşırı sağ siyaseti belirliyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası basın mensuplarına değerlendirmeler yapan... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T19:04+0300

2025-02-24T19:04+0300

2025-02-24T19:27+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tüm gönül dostlarımıza buradan saygılarımı, sevgilerimi takdim ediyorum. Birçok konuyu ele aldığımız toplantımızı az önce tamamladık. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla büyük ve güçlü Türkiye anlayışımıza devam ediyoruz. Aziz milletimize hizmet borcumuzu ödemeye çalıştık'' dedi.'Avrupa Birliği'ni sadece Türkiye kurtarabilir'Almanya'da düzenlenen seçim hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'TOGG'un sedan modeli yazın gelecek'Asya ziyaretleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''650 milyona yaklaşan nüfuslarıyla Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimiz son derece verimli geçti. İmzaladığımız 48 belgeyle birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirdik. On binlerce insan bizleri selamladı. Asya ziyaretlerimiz gayet verimli geçti. Üç ülkeyle de dış ticarette yeni hedefler belirledik. Bu ülkenin ekmeğini yiyen herhangi bir kimsenin bırakın rahatsız olmayı bu durumdan gurur duyması gerekir. Bizde bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. TOGG'un 52 binden fazlası yollarda. Yaz aylarında sedan modeli de gelecek. Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla kuracağı tesis çalışmalarında ciddi mesafe aldı. Bir başka Çin firması da Samsun'da yatırımlarını yapıyor, hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa sürede fabrikanın temelinin atıldığını göreceğiz'' açıklamasında bulundu.'Kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve sonuç alınamamıştır'Rusya-Ukrayna krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Fırsatçılara milletin desteğiyle nefes aldırmayacağız'Ramazan Ayı'nın gelişi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''11 Ayın Sultanına yaklaşmanın mutluluğu içindeyiz. Cumartesi ilk sahur ve iftarımızı yaparak mübarek Ramazan'a başlayacağız. Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Fırsatçılık peşinde koşanlar için gerekli önemleri alıyoruz. Devlet olarak denetim görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara milletin desteğiyle nefes aldırmayacağız. Vatandaşımızın hakkının korunması önceliğimizdir. Serbest piyasa demek başı bozukluk demek asla değildir. Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız tamahkarların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-disisleri-bakani-lavrov-gorustu-1093937782.html

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