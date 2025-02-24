https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/cigdem-bayraktar-ore-tahliye-karari-1093929938.html

Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye kararı

Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan akademisyen... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T12:18+0300

2025-02-24T12:18+0300

2025-02-24T14:04+0300

türkiye

türkiye

çiğdem bayraktar ör

cumhurbaşkanına hakaret

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Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Ör, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.Duruşmadaki savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden Ör, bahse konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ifade etti.Yapmış olduğu paylaşımların içeriğinin hakaret unsuru taşımadığını iddia eden Ör, "Hakaret kastım yoktur. Ben gazeteciyim, mesleğim icabı eleştiri mahiyetinde yorumlar yazarım, paylaşımlarda bulunurum. Bu nedenle mağdura yönelik hakaret suçunu işlediğim iddiasını kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.Sanık avukatı Hüseyin Ersöz de Yargıtay içtihatları, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda bahse konu paylaşımlar değerlendirildiğinde, paylaşımların eleştiri ve yorum kapsamında olduğunu savunarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Sanığın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, Ör'ün tahliyesine karar verilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akademisyen-cigdem-bayraktar-or-hakkinda-tutuklama-talebi-1093250078.html

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