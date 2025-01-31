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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla soruşturma... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alındı. Bayraktar Ör, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Soruşturma nasıl başladı? Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Paylaşımın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi verilmezken, şikayet üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Bayraktar Ör, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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akademisyen, akademisyenler, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, hakaret davası

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi

18:41 31.01.2025
© Fotoğraf : Çiğdem Bayraktar Ör XÇiğdem Bayraktar Ör
Çiğdem Bayraktar Ör - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Fotoğraf : Çiğdem Bayraktar Ör X
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Bayraktar Ör, dün gece gözaltına alınmıştı. İlk ifadesi alınan Bayraktar, bugün saat 17.30’da savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.
Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alındı. Bayraktar Ör, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma nasıl başladı?

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Paylaşımın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi verilmezken, şikayet üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Bayraktar Ör, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
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