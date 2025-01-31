https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akademisyen-cigdem-bayraktar-or-hakkinda-tutuklama-talebi-1093250078.html

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla soruşturma... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T18:41+0300

2025-01-31T18:41+0300

2025-01-31T18:41+0300

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akademisyenler

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hakaret davası

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Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alındı. Bayraktar Ör, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Soruşturma nasıl başladı? Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Paylaşımın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi verilmezken, şikayet üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Bayraktar Ör, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akademisyen-cigdem-bayraktar-or-gozaltina-alindi-1093219314.html

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akademisyen, akademisyenler, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, hakaret davası