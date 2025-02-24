https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/borsada-aciga-satisa-bir-gunluk-duzenleme-1093920458.html

Borsada açığa satışa bir günlük düzenleme

Borsada açığa satışa bir günlük düzenleme

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T09:57+0300

2025-02-24T09:57+0300

2025-02-24T11:54+0300

ekonomi

borsa

yukarı adım kuralı

bist-100

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Borsa İstanbul, piyasaların işleyişine ilişkin aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.Açığa satış işlemleriAçıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 5 Aralık 2024'te aldığı kararla BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabileceği belirtilerek, "Söz konusu paylarda 24 Şubat 2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği aktarılan açıklamada, ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği aktarıldı.Açıklamada, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğundan, yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/borsa-istanbuldaki-olaganustu-fiyat-hareketlerine-neden-olan-haberlere-iliskin-sorusturma-1093909786.html

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