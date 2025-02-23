https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/borsa-istanbuldaki-olaganustu-fiyat-hareketlerine-neden-olan-haberlere-iliskin-sorusturma-1093909786.html
Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan haberlere ilişkin soruşturma
Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan haberlere ilişkin soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T18:53+0300
2025-02-23T18:53+0300
2025-02-23T19:14+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-mkyk-toplandi-15-dakika-suren-toplanti-sona-erdi-1093908838.html
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borsa istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika
borsa istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika
Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan haberlere ilişkin soruşturma
18:53 23.02.2025 (güncellendi: 19:14 23.02.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.
Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.