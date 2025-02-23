https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/borsa-istanbuldaki-olaganustu-fiyat-hareketlerine-neden-olan-haberlere-iliskin-sorusturma-1093909786.html

Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan haberlere ilişkin soruşturma

Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan haberlere ilişkin soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T18:53+0300

2025-02-23T18:53+0300

2025-02-23T19:14+0300

türkiye

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istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi. ​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-mkyk-toplandi-15-dakika-suren-toplanti-sona-erdi-1093908838.html

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borsa istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, son dakika