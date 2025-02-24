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Boğaziçi Üniversitesi'nden uyarı: 'Uygunsuz yakınlaşan öğrencilere soruşturma açılacak'
Boğaziçi Üniversitesi'nden uyarı: 'Uygunsuz yakınlaşan öğrencilere soruşturma açılacak'
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Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, öğrencilere gönderdiği e-postada, Y3 binasında 'uygunsuz yakınlaşma' ve temizlik sorunlarına dikkat çekerek, bu tür... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Üniversite, 'uygunsuz yakınlaşma' ve temizlik sorunları nedeniyle öğrencilere uyarı mesajı gönderdi.Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, öğrencilere gönderdiği bir e-posta ile Y3 binasında yaşanan 'uygunsuz yakınlaşma' ve temizlik sorunlarına dikkat çekerek, bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu. E-posta, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.'Y3 Binası da mesai saatleri dışında kapalı tutulacak'Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere gönderilen e-postada şu ifadelere yer verildi:
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Boğaziçi Üniversitesi'nden uyarı: 'Uygunsuz yakınlaşan öğrencilere soruşturma açılacak'

22:44 24.02.2025
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, öğrencilere gönderdiği e-postada, Y3 binasında 'uygunsuz yakınlaşma' ve temizlik sorunlarına dikkat çekerek, bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu. E-postada, öğrencilerin ortak alanları ve WC'leri kirlettiği belirtilerek, binanın kapatılabileceği uyarısı yapıldı.
Üniversite, 'uygunsuz yakınlaşma' ve temizlik sorunları nedeniyle öğrencilere uyarı mesajı gönderdi.
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, öğrencilere gönderdiği bir e-posta ile Y3 binasında yaşanan 'uygunsuz yakınlaşma' ve temizlik sorunlarına dikkat çekerek, bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu. E-posta, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

'Y3 Binası da mesai saatleri dışında kapalı tutulacak'

Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere gönderilen e-postada şu ifadelere yer verildi:

Değerli öğrencilerimiz, Y3 Binası mesai saatleri dışında da sizlerin ders çalışması için açık tutulmaktadır. Ancak son zamanlarda Y3 Binasının kullanımı ile ilgili aşağıdaki sıkıntılar tespit edilmiştir. Bu sıkıntıların devam etmesi durumunda kameralardan uygunsuz davranışlarda bulunan öğrenciler tespit edilip hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır. Ayrıca Y3 Binası da mesai saatleri dışında kapalı tutulacaktır.

1- Sizlerin ders çalışması için ayrılan ortak alanlarda bazı öğrencilerin uygunsuz yakınlaşmaları çeşitli öğrenciler tarafından bildirilmiştir.

2- Hem ortak alanların hem de WC’lerin çok pis kullanıldığı tespit edilmiştir.

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