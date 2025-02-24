https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisti-mi-iste-sehir-sehir-guncel-akaryakit-fiyatlari-1093920698.html

Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları

Sputnik Türkiye

Motorine 1,45 TL zam geldi! Benzin ve LPG fiyatları sabit kalırken, 24 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte şehir şehir güncel fiyat listesi!

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2025-02-24T10:17+0300

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akaryakıt fiyatları

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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişler, özellikle motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı, ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 73.9 dolardan işlem görüyor. Peki, 24 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim bekleniyor mu? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları

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