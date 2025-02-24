https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisti-mi-iste-sehir-sehir-guncel-akaryakit-fiyatlari-1093920698.html
Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları
Sputnik Türkiye
Motorine 1,45 TL zam geldi! Benzin ve LPG fiyatları sabit kalırken, 24 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte şehir şehir güncel fiyat listesi!
2025-02-24T10:17+0300
2025-02-24T10:17+0300
2025-02-24T10:17+0300
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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişler, özellikle motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı, ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 73.9 dolardan işlem görüyor. Peki, 24 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim bekleniyor mu? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında sürekli hareketliliğe neden oluyor. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılırken, benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. 24 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle...
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişler, özellikle motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı, ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 73.9 dolardan işlem görüyor.
Peki, 24 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim bekleniyor mu? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası:Benzin:
46,43 TLMotorin:
48,00 TLLPG:
27,59 TL
Anadolu Yakası:Benzin:
46,28 TLMotorin:
47,89 TLLPG:
26,99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
İzmir akaryakıt fiyatları