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Antalya'da kanalizasyon kazısı sırasında bir işçi göçük altında kaldı
Antalya'da kanalizasyon kazısı sırasında bir işçi göçük altında kaldı
Sputnik Türkiye
Antalya'da süren kanalizasyon çalışması süresinde meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İşçi iki saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T15:50+0300
2025-02-24T16:29+0300
türkiye
antalya
işçi
kanalizasyon
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Antalya Konyaaltı'nda kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi iki saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. İki saatte kurtarıldıHurma Mahallesi'nde 4 metre derinliğinde açılan kanalizasyon çukurundaki çalışmalar esnasında göçük oluştu. İşçilerden Eyüp T. (32) göçük altında kaldı. Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, sağlık ekiplerince oksijen tüpüne bağlandı. Ekiplerin ve arkadaşlarının konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı işçi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.
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antalya, işçi, kanalizasyon
antalya, işçi, kanalizasyon

Antalya'da kanalizasyon kazısı sırasında bir işçi göçük altında kaldı

15:50 24.02.2025 (güncellendi: 16:29 24.02.2025)
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Antalya'da süren kanalizasyon çalışması süresinde meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İşçi iki saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.
Antalya Konyaaltı'nda kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi iki saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

İki saatte kurtarıldı

Hurma Mahallesi'nde 4 metre derinliğinde açılan kanalizasyon çukurundaki çalışmalar esnasında göçük oluştu. İşçilerden Eyüp T. (32) göçük altında kaldı. Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, sağlık ekiplerince oksijen tüpüne bağlandı. Ekiplerin ve arkadaşlarının konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı işçi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.
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