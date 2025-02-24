https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/antalyada-kanalizasyon-kazisi-sirasinda-bir-isci-gocuk-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1093940446.html

Antalya'da kanalizasyon kazısı sırasında bir işçi göçük altında kaldı

Antalya'da kanalizasyon kazısı sırasında bir işçi göçük altında kaldı

Sputnik Türkiye

Antalya'da süren kanalizasyon çalışması süresinde meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İşçi iki saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T15:50+0300

2025-02-24T15:50+0300

2025-02-24T16:29+0300

türkiye

antalya

işçi

kanalizasyon

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Antalya Konyaaltı'nda kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi iki saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. İki saatte kurtarıldıHurma Mahallesi'nde 4 metre derinliğinde açılan kanalizasyon çukurundaki çalışmalar esnasında göçük oluştu. İşçilerden Eyüp T. (32) göçük altında kaldı. Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, sağlık ekiplerince oksijen tüpüne bağlandı. Ekiplerin ve arkadaşlarının konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı işçi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

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