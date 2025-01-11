https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/zift-yuklu-kamyon-otomobile-carpti-3-belediye-iscisi-oldu-1092575427.html

Zift yüklü kamyon otomobile çarptı: 3 belediye işçisi öldü

Zift yüklü kamyon otomobile çarptı: 3 belediye işçisi öldü

Sputnik Türkiye

Ankara'da meydana gelen kazada zift yüklü kamyonun çarptığı araçtaki üç kişi yaşamını yitirdi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T17:27+0300

2025-01-11T17:27+0300

2025-01-11T17:27+0300

türkiye

kaza

ankara

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Ankara Mamak'ta zift yüklü kamyonun çarptığı araçta bulunan üç belediye işçisi hayatını kaybetti. Y.E. idaresindeki özel bir şirkete ait 06 DB 8130 plakalı zift yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, park halindeki Mamak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlilerinin olduğu otomobile çarptı.Üç işçi hayatını kaybettiÇarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklenirken, araçta bulunan belediye işçilerinden Mustafa Ali Köksal ve Emrah Soylu olay yerinde, Ese Güner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Y.E. gözaltına alınırken, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Kazanın ardından olay yerine gelen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzde görevli personellerimizi maalesef elim bir kaza sonucu kaybettik. Çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/guney-kore-ucak-kazasinda-yeni-gelisme-felaketten-4-dakika-once-kara-kutu-kayit-yapmayi-durdurdu-1092568365.html

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