https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/altin-yeni-haftaya-da-rekorla-girdi-gram-altin-3-bin-450-lira-1093938084.html

Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira

Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz haftalarda rekor serisini sürdüren altın bu haftaya da rekorla başladı. Gram altının fiyatı 3 bin 450 liraya çıktı. 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T14:57+0300

2025-02-24T14:57+0300

2025-02-24T16:17+0300

ekonomi

gram altın

yarım gram altın

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg

Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Ons altın ne kadar?Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 2 bin 948 dolardan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/borsada-aciga-satisa-bir-gunluk-duzenleme-1093920458.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları 24 şubat, gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı, altın piyasası son durum, altın yorumları, 24 ayar altın fiyatı, ons altın kaç dolar, altın yükseliyor mu, altın düşecek mi, altın yatırım analizleri, güncel altın fiyatları, altın piyasası haberleri, altın fiyatları anlık, ekonomi ve altın, altın fiyat tahmini, altın yatırımcıları için analiz