https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/altin-yeni-haftaya-da-rekorla-girdi-gram-altin-3-bin-450-lira-1093938084.html
Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira
Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz haftalarda rekor serisini sürdüren altın bu haftaya da rekorla başladı. Gram altının fiyatı 3 bin 450 liraya çıktı. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T14:57+0300
2025-02-24T14:57+0300
2025-02-24T16:17+0300
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Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Ons altın ne kadar?Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 2 bin 948 dolardan işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/borsada-aciga-satisa-bir-gunluk-duzenleme-1093920458.html
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Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira
14:57 24.02.2025 (güncellendi: 16:17 24.02.2025)
Geçtiğimiz haftalarda rekor serisini sürdüren altın bu haftaya da rekorla başladı. Gram altının fiyatı 3 bin 450 liraya çıktı.
Altın yeni haftaya da rekorla girdi:
Gram altın 3 bin 450 lira
Çeyrek altın 5 bin 592 lira
Tam altın 22 bin 304 lira
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 2 bin 948 dolardan işlem görüyor.