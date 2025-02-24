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Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira
Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz haftalarda rekor serisini sürdüren altın bu haftaya da rekorla başladı. Gram altının fiyatı 3 bin 450 liraya çıktı. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Ons altın ne kadar?Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 2 bin 948 dolardan işlem görüyor.
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Altın yeni haftaya da rekorla girdi: Gram altın 3 bin 450 lira

14:57 24.02.2025 (güncellendi: 16:17 24.02.2025)
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Geçtiğimiz haftalarda rekor serisini sürdüren altın bu haftaya da rekorla başladı. Gram altının fiyatı 3 bin 450 liraya çıktı.
Altın yeni haftaya da rekorla girdi:
Gram altın 3 bin 450 lira
Çeyrek altın 5 bin 592 lira
Tam altın 22 bin 304 lira

Ons altın ne kadar?

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 2 bin 948 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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